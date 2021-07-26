В школе говорят, что нигерийские бандиты похищают переговорщика с целью получения выкупа за освобождение учащихся

АБУДЖА (Рейтер) – Вооруженные банды в Нигерии арестовали переговорщика, посланного для уплаты выкупа за освобождение 136 учеников, похищенных два месяца назад из исламской школы на севере африканской страны, сообщили в школе и родителях.

Абу Бакр аль-Хасан, директор исламской школы, сказал, что школа и родители ведут переговоры с похитителями, которые потребовали 30 миллионов найр (72 993 доллара), чтобы освободить учеников из школы в нигерийском штате Нигер.

Аль-Хасан сказал, что школа помогла заплатить выкуп, и некоторые родители продали недвижимость, чтобы собрать деньги, но сказал, что переговорщик, 60-летний мужчина из местной общины, был похищен, потому что похитители заявили, что выкуп, который он принес, был коротким.

Вооруженные группы обвиняются в серии рейдов на школы и университеты на севере Нигерии в последние месяцы, и с декабря они похитили более 1000 студентов с целью получения выкупа.

Правительство заявило, что не будет платить выкуп. Президент Мухаммаду Бухари приказал силам безопасности разыскать студентов.

Ибрагим Салех, отец двух похищенных детей, сказал: «Мы продали большую часть нашего имущества и использовали свои сбережения, чтобы увидеть, как наши дети вернутся. К сожалению, после всех этих усилий они сказали, что мы не принесли деньги, как они просили». Из школы в штате Нигер.

«Теперь у нас ничего не осталось, и наши дети все еще находятся в заключении», – сказал он.

Полиция не ответила на запрос о комментарии.

Похищения людей в Нигерии начались с похищений, совершенных джихадистской группировкой «Боко Харам» и ее филиалом ИГИЛ в Западной Африке. Теперь эту тактику использовали преступные группировки.

Похитители освободили 28 учеников, которые были схвачены в воскресенье из другой школы, но задержали еще 81 ученика.

(1 доллар = 411.00 найра)

(Написано Чидзиюки Охоча; отредактировано Эдмундом Блэром)