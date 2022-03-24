В этом году появятся три новых складных устройства от Samsung Galaxy?!

Samsung прекратила выпуск серии Galaxy Note, и шансы на ее возвращение в конце этого года невелики. Но Samsung все еще может удивить нас на своем следующем крупном мероприятии Unpacked, и она представит не две, а три новые модели складных устройств — наши друзья из Галактика Клуб Они теоретизировали на основе новых битов информации.

Новые данные свидетельствуют о том, что лучший производитель складных телефонов на рынке — Samsung — разрабатывает два новых складных устройства, которые будут выпущены в конце этого года, под названием «B4» и «Q4», а также третье складное устройство, известное как «N4».

Мы можем предположить, что кодовое имя «B4» представляет Галактика Z Флип 4. Flip 3 был известен как «Блум». Между тем, «Q4», вероятно, связан с Галактика Z Сложите 4, учитывая, что том 3 помечен как «Q3». Что оставляет нам загадочный «N4».

Что за устройство N4?

Итак, вот в чем дело. У нас недостаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, каким устройством может стать этот загадочный «N4». Насколько нам известно, это может быть пара наушников или новое складное устройство. Тем не менее, наши друзья, похоже, больше склоняются к последней теории, поскольку Samsung может выпустить третье новое складное устройство в конце этого года.

Однако на данный момент нет ничего определенного, кроме того факта, что Samsung разрабатывает N4 вместе с B4 и Q4. Тем не менее, идея о том, что третий складной дизайн может в конечном итоге насытить линейку Samsung, не так уж неправдоподобна. Компания экспериментирует и демонстрирует всевозможные прототипы складных и раскладных устройств.

Samsung Она получила бесчисленное количество патентов, связанных с необычными конструкциями складных устройств, а также раскрыла их. Видя одно возможное будущее Для складных экранов в прошлом году. Компания рассматривает технологию складных дисплеев для мобильных устройств, таких как Rollable Flex, а также разработала складной ноутбук под названием Flex Note.

Но связано ли загадочное кодовое имя «N4» с какой-либо из этих более ранних концепций, представленных в прошлом году. Мы будем держать ухо востро и сообщим вам, как только узнаем больше.

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