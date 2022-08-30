В этом последнем правительственном отчете признается, что настоящие НЛО не созданы руками человека.

а новый доклад конгресса Он переопределяет НЛО как «неизвестные подводные космические явления» и «Происходит». Как мы их различаем: рукотворные или… нет?

Изменения отражают развивающийся язык защиты в разных областях.

Правительство, скорее всего, сочтет Россию и Китай реальными угрозами, хотя отчет оставляет вопросы открытыми для интерпретации.

В недавнем документе Конгресса раскрываются планы по разделению неопознанных летающих объектов (НЛО) или необъяснимых атмосферных явлений (НПА) на две группы: те, которые считаются рукотворными, и те… которые таковыми не являются. Он также расширяет диапазон НЛО, которые больше не ограничиваются только летающими объектами, переопределяя их как «неизвестные явления в воздушном пространстве и под водой». порок отчеты .

Документ является дополнением к Закон о лицензировании разведки На 2023 финансовый год. Что в небе? Если это не была птица, самолет или что-то еще рукотворное, то оно явно предназначалось для нового почтового ящика американской разведки.

👽 Вы ищете правду. Мы тоже. Давайте сотрудничать — присоединяйтесь к Pop Mech Pro.

Это то, что порок Резюме из документа:

Конгресс сделал два поразительных заявления. Во-первых, «транснациональные угрозы национальной безопасности США расширяются в геометрической прогрессии». Во-вторых, он хочет провести различие между НЛО, которые являются антропогенными, и теми, которые не являются: «Временные объекты, не поддающиеся атрибуции, или те, которые положительно идентифицированы как антропогенные после анализа, будут переданы в соответствующие учреждения и не должны рассматриваться по определению. как неатрибутированные явления, характерные для воздушного пространства и под водой», — говорится в документе.

Что означают все эти термины? Ключевым словом в отчете Конгресса является термин «трансмедиа». Пентагон недавно одобрил комплект НЛО Это распространилось на другие агентства. Это относится к технологии, которая сможет путешествовать через различные среды, буквально: пространство, воздух и вода — все это среды в этом контексте. Ракеты-носители программы НАСА по посадке на Луну технически будут считаться трансмидиевыми, потому что они взрываются через атмосферу Земли, а затем путешествуют в космосе.

Но этот же пример показывает, почему технология Tran Medium такова, мы будем, инопланетянин. Мы едва коснулись вопроса о том, как лучше всего путешествовать в атмосфере, а затем настроиться и эффективно путешествовать в космосе. Транспортные средства-амфибии здесь, на суше, обычно переключаются с моторного движения на суше на моторное движение на поверхности воды, а не с воздушного движения на подводную лодку. даже в Звездный путьфлагманы избегают необходимости покидать орбиту и входить в планетарные атмосферы.

Еще один интересный термин — «кросс-диапазон» или, в Пентагоне, «омниканальность». «Сфера» — это защитная аббревиатура от поля боя или, в двадцать первом веке, «поля боя». Во время Второй мировой войны я видел анализ областей в Европе, таких как горы или побережья, и в Азии, таких как тропические леса или плотная городская среда. Потом были направления в других носителях, в том числе военно-морских (надводных И подводная лодка) и воздушная война.

Вы, наверное, уже догадались, к чему это ведет. Сегодня многие глобальные конфликты вообще не объявляются войнами, не говоря уже о том, что они ведутся традиционными способами по предсказуемой схеме. Домены теперь включают в себя кибератаки и другие стратегические преимущества, основанные на технологиях — вспомните российскую киберпреступность или ботов Facebook. И, как ясно дали понять Космические силы США, наши оборонительные возможности устремляются к звездам.

Этот контекст помогает объяснить, что получает новый дополнительный отчет к Закону о разрешении разведки. «Угрозы трансдоменной передачи» звучит как громкая болтовня, пока вы не осознаете, что это потенциальный язык в отношении подозрений США в отношении России и Китая. Это объясняется в Документы о многопрофильной оперативной группе армии США (MDTF), например: «Конгресс выразил обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия и Китай представляют для национальной безопасности Соединенных Штатов. Военные утверждают, что для противодействия угрозе они должны иметь возможность действовать в многодоменной Окружающая среда.»

Недавнее переименование Пентагоном группы НЛО указывает в том же направлении. Офис ранее назывался Группой идентификации и управления воздушными объектами, теперь он называется Управлением по устранению всех аномалий. Можно возразить, что эти изменения совпадают с возрождением интереса к НЛО, но сам язык не указывает на это автоматически. Это всего лишь очередная уступка идее о том, что то, что угрожает Соединенным Штатам из космоса или иным образом, уж точно не ограничивается «воздушными объектами».

🛸 Продолжайте читать: Инопланетяне среди нас?

Другое изменение, о котором сообщил порок заключается в том, что теперь группа разделит предполагаемые НЛО на две категории: те, которые были идентифицированы «рукотворные» и те, которые нельзя идентифицировать как рукотворные. Сам язык может быть новым или даже наводящим на размышления, но правительство публично идентифицировало многие подозреваемые НЛО как искусственные объекты, такие как метеозонды, Более 70 лет . В отчете этот раздел указывает только на то, что объекты, идентифицированные как рукотворные, будут перемещены из почтового ящика НЛО в чей-то почтовый ящик.

Все это означает, что новости, касающиеся НЛО, в конце концов могут и не шокировать. но это он Интересно, что все эти офисы идут в ногу со временем: определения должны быть обновлены, чтобы включить космос и под водой, а сфера деятельности офиса должна включать эти дополнительные области с упором на решение неожиданностей технологий и «неизвестного неизвестного». ‘. «Технологические сюрпризы» здесь относятся к внезапным достижениям в области прикладной науки или технологии или к неожиданному использованию известной технологии. Неизвестное неизвестное — это именно то, на что это похоже — то, что правительство еще не осознало, сыграло свою роль.

Отчет оставляет место для интерпретации, но В некотором смысле угрозы, исходящие от пугала из космоса, менее ужасны, чем Россия и Китай, демонстрирующие свою технологическую и стратегическую мощь.