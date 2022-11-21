В эту Черную пятницу поступит в продажу один из лучших бюджетных игровых телевизоров для PS5 или Xbox Series X.

Если вы ищете перспективный игровой телевизор премиум-класса, но хотите сохранить бюджет менее 1000 долларов, взгляните на телевизор TCL 6-й серии. В нем есть все технологии, которые вы хотели бы видеть в игровом телевизоре текущего поколения, чтобы он соответствовал вашей консоли PS5 или Xbox Series X, а также отлично работает в качестве HDR-телевизора. У Best Buy есть 65-дюймовая модель за 599,99 долларов (обычно 1000 долларов), что является самой низкой ценой, которую мы видели, это на 200 долларов дешевле, чем то, что мы видели во время ранней распродажи Amazon в Черную пятницу в октябре.

65-дюймовый мини-светодиодный QLED-телевизор TCL 6-й серии 4K за 599,99 долларов США.

HDMI 2.1 для 4K при 120 Гц

Причина, по которой TCL R646 намного дешевле по сравнению с другими телевизорами с аналогичными характеристиками, заключается в том, что это модель 2021 г. Существует версия 2022 г. (R655), но ее гораздо сложнее найти и она намного дороже. TCL R646 гордится Мини-панель с квантовыми точками (QLED) С полной светодиодной подсветкой и 240-зонным локальным затемнением, а также с широкой цветовой гаммой. Это делает его отличным HDR-телевизором, тем более что он поддерживает Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG.

Что хорошего в «Mini LED», «QLED» и «Local Dimming»?

Панель QLED позволяет этому телевизору сохранять четкие цветовые тона и хороший динамический диапазон даже при экстремальных уровнях яркости. Локальное затемнение позволяет различным зонам уменьшать или увеличивать яркость независимо друг от друга, позволяя телевизору ловко обрабатывать сцены, в которых одновременно появляются самый яркий белый и самый темный черный. Мини-светодиодные панели обеспечивают более точное локальное затемнение, поскольку зоны управления меньше и многочисленнее. В то время как обычный ЖК-телевизор с локальным затемнением может иметь до 100 зон затемнения, TCL R66 может похвастаться колоссальными 240 зонами.

Почему это хороший игровой телевизор?

TCL R646 ориентирован на геймеров. Он имеет родную панель 120 Гц и входы HDMI 2.1. Это означает, что он может передавать 4K @ 120 Гц на консолях PS5 и Xbox Series X, а также на игровых ПК с RTX 30. TCL R646 также поддерживает переменную частоту обновления (VRR), которая является версией технологии адаптивной синхронизации этого телевизора, а также режим задержки Auto Low Latency (ALLM), при котором телевизор автоматически переключается на более низкую задержку при обнаружении игрового процесса.

Какой интеллектуальный интерфейс вы используете?

Серия TCL 6 2021 года также является достаточно новой, чтобы быть сертифицированной Google TV для использования Smart TV. Google TV — это определенное обновление старого интерфейса Android TV, которое работает так же, как Fire TV или Apple TV, особенно если вы используете телефон или планшет Android.

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