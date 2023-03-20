В январе-феврале импорт угля из России в Китай вырос, Австралия возобновила поставки

СИНГАПУР: Среднесуточный импорт угля в Китай из России вырос в первые два месяца 2023 года по сравнению с декабрем, чему способствовал высокий возобновившийся спрос, поскольку Пекин отменил свой режим нулевого коронавируса, но узкие места в логистике по-прежнему ограничивали экспорт.
В январе и феврале поставки российского угля достигли 14,8 млн тонн, или 250 892 тонны в сутки, показали данные Главного таможенного управления в понедельник, что сделало Россию вторым по величине поставщиком угля в Китай.
Это сопоставимо с 222 346 тоннами в сутки в декабре и 110 470 тоннами в сутки в первые два месяца 2022 года.
Китай резко увеличил импорт угля из России после вторжения на Украину, поскольку Запад избегал торговли с Москвой, что привело к снижению цен на российский уголь и привлекло покупателей, которые не применяли санкции.
Но ограничения транспортной инфраструктуры в России заблокировали экспорт угля в Китай с октября, и трейдеры ожидают, что ситуация сохранится.
Таможенные данные также показали, что 207 236 тонн австралийского угля поступило в Китай в феврале, поскольку две страны стремятся восстановить отношения после того, как Пекин отменил неофициальный запрет в начале января.
По словам трейдеров, австралийский уголь, в основном энергетический уголь для производства электроэнергии, прибудет в Китай в этом месяце и в апреле.
Возобновление импорта австралийского угля вряд ли внесет существенные изменения в структуру поставок угля из Китая на фоне жесткой конкуренции со стороны дешевых российских грузов и роста поставок с китайских шахт.
Индонезия была крупнейшим поставщиком угля в Китай в первые два месяца 2023 года. Согласно таможенным данным, в январе и феврале Китай получил 34,78 млн тонн индонезийского угля, что на 83% больше, чем в 2022 году.
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