В январе-феврале импорт угля из России в Китай вырос, Австралия возобновила поставки

СИНГАПУР: Среднесуточный импорт угля в Китай из России вырос в первые два месяца 2023 года по сравнению с декабрем, чему способствовал высокий возобновившийся спрос, поскольку Пекин отменил свой режим нулевого коронавируса, но узкие места в логистике по-прежнему ограничивали экспорт.

В январе и феврале поставки российского угля достигли 14,8 млн тонн, или 250 892 тонны в сутки, показали данные Главного таможенного управления в понедельник, что сделало Россию вторым по величине поставщиком угля в Китай.

Это сопоставимо с 222 346 тоннами в сутки в декабре и 110 470 тоннами в сутки в первые два месяца 2022 года.

Китай резко увеличил импорт угля из России после вторжения на Украину, поскольку Запад избегал торговли с Москвой, что привело к снижению цен на российский уголь и привлекло покупателей, которые не применяли санкции.

Но ограничения транспортной инфраструктуры в России заблокировали экспорт угля в Китай с октября, и трейдеры ожидают, что ситуация сохранится.

Таможенные данные также показали, что 207 236 тонн австралийского угля поступило в Китай в феврале, поскольку две страны стремятся восстановить отношения после того, как Пекин отменил неофициальный запрет в начале января.

По словам трейдеров, австралийский уголь, в основном энергетический уголь для производства электроэнергии, прибудет в Китай в этом месяце и в апреле.

Возобновление импорта австралийского угля вряд ли внесет существенные изменения в структуру поставок угля из Китая на фоне жесткой конкуренции со стороны дешевых российских грузов и роста поставок с китайских шахт.

Индонезия была крупнейшим поставщиком угля в Китай в первые два месяца 2023 года. Согласно таможенным данным, в январе и феврале Китай получил 34,78 млн тонн индонезийского угля, что на 83% больше, чем в 2022 году.