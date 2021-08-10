Москва, 10 августа. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил во вторник, что в первом полугодии этого года российские ВВС получили около 30 самолетов и винтокрылых самолетов.

«Два новых самолета, три отремонтированных самолета, восемь новых вертолетов и 14 отремонтированных вертолетов были переданы Воздушно-космическим силам», – сказал военный чиновник в день приемки российской военной продукции.

По словам Криворучко, ВКС России также получили два беспилотных авиационных комплекса «Форпост», 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различной классификации и более 32 000 авиационных боеприпасов.

Авиакомпания “Прогресс Арсеньев” произвела шесть разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Андрей Семенов.

“Учитывая опыт боевой эксплуатации в Сирийской Арабской Республике, в конструкцию вертолета были внесены соответствующие изменения для повышения его боевых возможностей”, – сказал он.

«В результате модернизации спортивной программы блока« Баггетт № 3 »дальность действия противотанковых ракет« Вихрь-1 »увеличилась до более чем 8 километров», – добавил он. «В этом году планируется поставить еще восемь боевых вертолетов Ка-52. Все вертолеты находятся на завершающей стадии производства и испытаний», – сказал и.о. генерального директора компании.

Как сообщил генеральный директор компании Вадим Бадиха, уральская компания гражданской авиации поставила в войска две системы «Форпост-Р» с шестью беспилотниками. Он добавил, что до конца года будут поставлены еще две беспилотные системы. Министр обороны России генерал Сергей Шойгу поручил подписать долгосрочный контракт на производство беспилотников.

Бригады Воздушно-космических сил России доставили спутники электронной разведки «Лотос-С» и «Пион-НКС» на заданные орбиты с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б» во время пусков с космодрома Плесецк в феврале-июне этого года в рамках Программа космических запусков 2021 и поставила их под контроль наземных систем ВВС.