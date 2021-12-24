В 2021 году добыча нефти в России вырастет на 2,1%, газа — примерно на 10% — Новак — Бизнес и экономика

Москва, 24 декабря. / ТАСС /. Вице-премьер Александр Новак заявил, что до конца года Россия увеличит добычу нефти на 2,1% в годовом исчислении, газа — почти на 10%, угля — на 9,5%, а производство электроэнергии — на 6%. Интервью российскому каналу 24.

«Если говорить о показателях, то в энергетике будет вырабатываться примерно на 6% больше, чем в прошлом году, а потребление вырастет примерно на 5%. Это говорит о восстановлении экономики нашей страны и росте потребления как населения, так и промышленных предприятий. .. Мы также наблюдаем положительные результаты в нефтегазовой отрасли. Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем увеличения добычи на 2,1% к концу 2021 года и ожидаем, что добыча составит около 524 млн тонн. Показатели по газу Добыча выше по сравнению с прошлым годом — Добыча газа в стране увеличится примерно на 10%, и еще 9,5% будет поставляться на внешние рынки В 2021 году. По углю мы также видим рост на 9,5% по сравнению с прошлым годом — 440 млн тонн. будет добываться «, — сказал Новак.

Он добавил, что к концу 2021 года доходы российского бюджета от нефти и газа достигнут примерно 8,5 триллиона рублей (116,1 миллиарда долларов).

По его словам, основная цель топливно-энергетического комплекса России — обеспечение населения энергоносителями и сохранение экспортного потенциала для формирования доходов бюджета.