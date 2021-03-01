В 2021 году покупка PS5 может стать более сложной, поскольку теперь она используется для майнинга криптовалюты.

В ноябре, когда Sony выпустила PS5, консоль мгновенно стала самым востребованным потребительским продуктом во всем мире. Три месяца спустя тысячи людей все еще ищут страховку для консолей из-за нехватки инвентаря, низкого уровня производства и скальпирования. С появлением PS5, недавно адаптированного для майнинга, спекулятивная проблема только возрастет.

Согласно сайту, Направление инструмента (Через Перезагрузить), Энтузиасты из Китая успешно майнили криптовалюту с помощью PS5. Хотя консоль не подходит для майнинга, ей разработали альтернативное решение.

После этого открытия многие энтузиасты криптовалюты могут начать покупать консоли PS5 и использовать их в своих операциях по добыче криптовалюты. Это может означать дополнительную нехватку консолей, и широкой публике будет сложнее защитить PS5.

PS5 на самом деле доступны не во всех розничных магазинах, и их падение длится менее 5-10 минут. И время падения в основном неизвестно, если вы не следите за Отслеживание аккаунтов в Twitter. Если майнеры криптовалюты начнут использовать PS5, консоль может быть недоступна до 2022 года.

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Фотография, опубликованная в китайской социальной сети Weibo, показывает успешный майнинг Ethereum (разновидность криптовалюты). Производительность майнинга контроллера достигла 98,76 MH / s (MH / s = миллион хэшей в секунду). Потребляемая мощность составила 211 Вт.

Вот, взгляни –

По сравнению с этим RTX 3090 обеспечивает до 122 МГц / с. RTX 3080 работает на частоте 86,16 МГц / с.

Gadget Tendency сообщает, что консоль была взломана и, скорее всего, разогнана, потому что она превысила первоначальную производительность 50 Мбит / с.

Не только PS5, но и этот человек смог добыть Etherum с помощью чипа MacBook Air M1.

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