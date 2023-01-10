В 2022 году в России зафиксирован дефицит в размере 47 миллиардов долларов.

Российское правительство, обеспокоенное необходимостью финансировать военную машину, заявило, что в 2022 году дефицит бюджета составил 47 миллиардов долларов, что является вторым по величине дефицитом с момента распада Советского Союза.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022 году дефицит бюджета достигнет 3,3 трлн рублей, или 2,3% от размера российской экономики. заседание правительства Вторник.
Официальные лица заявили, что доходы России выросли на 2,8 трлн рублей в 2022 году, или 40 миллиардов долларов, но этого было недостаточно, чтобы покрыть быстро растущие расходы, которые подскочили на 6,4 трлн рублей, или 92 миллиарда долларов.
На встрече правительственные чиновники представили экономическую ситуацию как положительную, а премьер-министр России Михаил Мишустин сказал: «В целом эти показатели неплохие».
Конкретно говоря о войне, министр финансов Силанов сказал: «Несмотря на геополитическую ситуацию, ограничения и санкции, мы достигли всех намеченных целей».
Однако дефицит, зафиксированный за 2022 год, занимает лишь второе место в истории постсоветской России по сравнению с тем, что было зафиксировано за 2020 год, год пандемии коронавируса.
После вторжения России в Украину многие эксперты предсказывали катастрофический коллапс экономики страны из-за западных санкций и других ограничительных мер.
Однако показатели российской экономики превзошли ожидания, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары. Некоторые из санкций, такие как ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, были введены позже в том же году, смягчив их влияние на экономику.
Российское правительство не опубликовало подробную разбивку своих расходов в 2022 году, но широко распространено мнение, что основная часть увеличения может быть связана с увеличением военных расходов. Правительству пришлось финансировать дефицит за счет выпуска облигаций и использования денег из своего дождевого фонда.
Вероятно, в этом году также будет большой дефицит. Россия планирует увеличить свои военные расходы на треть, а нефтяные доходы Москвы, как ожидается, окажутся под давлением из-за потолка цен на нефть, который вынуждает российских трейдеров продавать нефть со скидкой.
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