В 2022 году в России зафиксирован дефицит в размере 47 миллиардов долларов.

Российское правительство, обеспокоенное необходимостью финансировать военную машину, заявило, что в 2022 году дефицит бюджета составил 47 миллиардов долларов, что является вторым по величине дефицитом с момента распада Советского Союза.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2022 году дефицит бюджета достигнет 3,3 трлн рублей, или 2,3% от размера российской экономики. заседание правительства Вторник.

Официальные лица заявили, что доходы России выросли на 2,8 трлн рублей в 2022 году, или 40 миллиардов долларов, но этого было недостаточно, чтобы покрыть быстро растущие расходы, которые подскочили на 6,4 трлн рублей, или 92 миллиарда долларов.

На встрече правительственные чиновники представили экономическую ситуацию как положительную, а премьер-министр России Михаил Мишустин сказал: «В целом эти показатели неплохие».