В 2023 году череда дисквалификаций российских спортсменов будет еще больше.

Четверг, 12 января 2023 г., 7:00

Даниил Медведев был среди российских игроков, изгнанных с Уимблдона в прошлом году, но вражда никуда не делась.

Уимблдон будет здесь, прежде чем мы это узнаем. Ожидайте, что в ближайшее время разгорится полемика вокруг запрета российских и белорусских звезд.

Перетягивание каната из-за участия двух враждующих стран в парижских Олимпийских и Паралимпийских играх в следующем году уже началось. Разногласия внутри спорта и между его лидерами и политиками неизбежны.

В прошлом году при поддержке (или, если вы предпочитаете лоббирование) правительства Великобритании, Всеанглийский клуб был запрещен. Такие, как Даниил Медведев из Уимблдона, чьи очки в результате были удалены из рейтинга. Я им тогда аплодировал, и сейчас не вижу причин менять это мнение.

Вопреки аргументам скептиков, на турнире не было исхода именитых игроков, которых больше волновали их мировые рейтинги, чем призовые деньги и деньги, предлагаемые в SW19.

В зале Всеанглийского комитета было сообщено, что мнения разделились, а его руководство подверглось критике за неспособность сохранить рейтинг чемпионата. Есть опасения, что бан может сойти с рук один раз за короткое время, но не второй раз.

Поскольку война в Украине затягивается, и шансов на ее разрешение в ближайшее время мало, шансы на изменение направления растут. Великобритания занимает пост премьер-министра второй раз после прошлогоднего запрета, и энтузиазм в отношении оказания давления на путинский режим с помощью спорта, возможно, уступил место коммерческому прагматизму.

Справедливости ради надо сказать, что МОК очень хочет видеть Россию в Париже. Единственная неопределенность заключается в том, насколько сильно президент Томас Бах хотел бы увидеть, как его флаг развевается тайно, а не спортсмены страны, соревнующиеся под флагом нейтралитета.

Однако виды спорта, входящие в состав Игр, заняли ряд позиций, некоторые из которых весьма далеки от МОК. Вещи могут стать грязными.

Всемирная легкая атлетика, ответственная за этот высококлассный олимпийский вид спорта, предоставила нейтральный статус ряду российских спортсменов, которые, по ее мнению, свободны от облака поддерживаемого государством допинга, нависшего над этим видом спорта.

Однако из-за вторжения России в Украину в настоящее время им не разрешено участвовать в крупных международных соревнованиях.

Отборочный период для Парижа в большинстве легкоатлетических дисциплин начинается 31 июля. Российские спортсмены, прошедшие антидопинговый фильтр, могут столкнуться с трудностями при поиске возможностей для участия в соревнованиях, которые позволили бы им пройти квалификацию.

Если они это сделают, они могут стать предметом идеологической битвы между Международным олимпийским комитетом и мировой легкой атлетикой, прежде чем их способность бегать, прыгать или метать будет решаться в Париже.

Французское правительство действительно столкнется с серьезной проблемой в области связей с общественностью. Где она будет позиционировать себя, если украинские спортсмены откажутся соревноваться с «нейтральными» россиянами и белорусами в Париже следующим летом?

Сможете ли вы противостоять Международному олимпийскому комитету? Загадка, с которой столкнулась Великобритания в связи с двухнедельным запретом на теннис, по сравнению с медицинболом подобна шарикам.

человек

Мое новогоднее чтение включало «Прогнозируемые цели» Рори Смита. Это была не совсем та книга, которую я ожидал, но от этого не менее приятная.

Вместо того, чтобы объяснять, почему команды вверх и вниз по рейтингу лиги теперь настаивают на том, чтобы играть сзади, когда у них нет таланта подражать «Манчестер Сити» и они неизбежно оказываются загнанными в угол, Смит рассказывает истории некоторых аутсайдеров, которые пытались внедрить анализ данных в сердце футбола.

Историй о разочаровании больше, чем об успехе, и создается впечатление, что то, что автор не смог увидеть в больших клубах, и есть то, в чем заключается настоящий интерес.

Трудно не согласиться с его выводом о том, что гонка вооружений перешла от зрелищного сбора данных к интерпретации. Стоит прочитать, чтобы быть в состоянии кричать, когда критики упоминают xG.

Еще больше меня впечатлило интервью с Найджелом Редманом в The Telegraph в прошлые выходные. Исполнительный директор England Rugby рассказал о кропотливом двухлетнем процессе определения Стива Бортвика в качестве замены уходящему боссу Эдди Джонсу.

Его команда составила глобальный индекс коучинга, который оценивает более 250 коучей по всему миру. Редман утверждает, что сам взял интервью у 67 в рамках этого процесса.

«Мы ищем лучшего тренера? Или доступного тренера? Ничто не воспринимается как должное, потому что я не знаю, что нужно, чтобы тренировать Англию. Я здесь не эксперт». Редман сказал.

Предстоящий чемпионат шести наций, несомненно, приведет к непредвиденным суждениям о назначении Бортвика, но тщательность исследования зависит от исполнительного директора футбольного союза регби Билла Суини и станет своевременным и интересным тестом сбора и анализа данных в области спорта. часто движимы интуицией и эмоциями.

подходящее предисловие

Что может подумать Джеффри Бойкот о кадровой стратегии РФС? Трижды в своей колонке в эти выходные он упомянул «надбавки» в Совете по крикету Англии и Уэльса.

Председатель и генеральный директор, о которых идет речь, впервые заняли эту должность и оказались из самого успешного округа в крикете. Спортивному лидерству всегда мешал менталитет бывших игроков «покажи нам медали».

Слон и блохи

Очередной бред от депутатов про спорт. На этот раз настала очередь Счетного комитета, который использовал 28-страничный отчет о популярном спорте и физической активности, чтобы превзойти спорт в Англии.

Я не сторонник quango, хотя организации, которые я возглавляю, были благодарны за финансирование на протяжении многих лет.

Я также буду первым, кто согласится с комитетом в том, что от лондонских Игр 2012 года не осталось никакого значимого участия, и я подозреваю, что от Игр Содружества 2022 года в Бирмингеме также не будет участия.

Но ругать Sport England за скромный рост физической подготовки нации иллюзорно, если упускать из виду многочисленные социальные силы, которые приводят к бездействию и ухудшению здоровья.

«Спортивная Англия должна к июню 2023 года написать нам, подробно описав барьеры, с которыми сталкиваются менее активные группы, и действия, предпринимаемые для их устранения, чтобы у людей была мотивация, уверенность и возможность заниматься физической активностью», — сказал он. отчет ПАК.

Ежегодные расходы NHS England составляют около 160 миллиардов фунтов стерлингов. Sport England тратит чуть более 300 миллионов фунтов стерлингов. Будет ли какое-либо правительство признавать крапиву и относиться к физической активности как к способу снижения затрат на лечение, который заслуживает реальной интеграции в общую стратегию здравоохранения?

Пока это не будет сделано, депутаты будут по-прежнему чувствовать себя хорошо, набирая свои дешевые очки.

Эд Уорнер является президентом Великобритании по регби на инвалидных колясках и пишет в sportinc.substack.com