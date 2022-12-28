В 2023 году Apple запустила совершенно новый интерфейс CarPlay с пятью ключевыми функциями.

На WWDC 2022 в июне Apple Он анонсировал новое поколение CarPlay.более глубокая интеграция с функциями автомобиля, такими как кондиционер и FM-радио, поддержка нескольких дисплеев на приборной панели, параметры настройки и многое другое.



Apple заявляет, что первые автомобили с поддержкой CarPlay следующего поколения будут объявлены в конце 2023 года, и это сделают такие автопроизводители, как Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover и Mercedes-Benz, среди прочих, Nissan и Porsche. и Вольво, и другие. . С опережением графика мы наметили пять ключевых функций, которые мы ожидаем от новой версии CarPlay.

Поддержка нескольких мониторов



Новая версия CarPlay сможет проецироваться на все дисплеи в автомобиле, обеспечивая согласованное взаимодействие с информационно-развлекательной системой, комбинацией приборов и любыми дополнительными экранами на приборной панели. Apple заявляет, что CarPlay будет разработан для каждой новой модели автомобиля с учетом уникальных форм и макетов экрана.

Интеграция комбинации приборов



Новый интерфейс CarPlay обеспечит интеграцию с приборной панелью автомобиля, включая спидометр, тахометр, одометр, указатель уровня топлива, датчик температуры двигателя, датчик давления масла и многое другое. Apple заявляет, что водители смогут выбирать из нескольких дизайнов и компоновок кластера датчиков, включая варианты для конкретных брендов.

климат-контроль



Вы сможете получить доступ к климат-контролю вашего автомобиля прямо в новой версии CarPlay, что позволит вам настроить температуру кондиционера или термостата, скорость вентилятора, подогрев сидений, подогрев рулевого колеса и другие параметры.

виджеты



Виджеты станут неотъемлемой частью нового опыта CarPlay, предоставляя мгновенную информацию, такую ​​как продолжительность поездки, расход топлива, пройденное расстояние, события календаря, погоду, телефонные звонки, статус ворот гаража с поддержкой HomeKit и многое другое. Также можно будет просматривать и прокручивать виджеты в наборе инструментов.

Приложение FM-радио



Новая версия CarPlay будет включать совершенно новое приложение «Радио», которое позволит вам легко управлять FM-радио вашего автомобиля, например, переключать станции.