В Able Coffee смесь уверена, целеустремленности – и немного прекрасных зерен – Orange County Register

Сотрудникам Able Coffee Roasters может потребоваться больше времени, чтобы перевернуть тост с Nutella для «Hazelnut Heaven». Некоторые избегают зрительного контакта. Другие могут игнорировать «спасибо».

Все хорошо – учатся. Многие официанты и работники кухни в новом кафе Huntington Beach страдают аутизмом или другими физическими недостатками, но, по оценке основателей компании Able, все способный Вносить значимый вклад в трудовые ресурсы.

В прошлом году коллеги из Объединенного школьного округа Ирвина Энтони Палмери и Адил Асиф – оба сертифицированные инструкторы с особыми потребностями – выдвинули идею создания пространства, где люди, такие как ученики, с которыми они работают, могут найти работу.

«Студенты заканчивают программу перехода для взрослых примерно в 22 года», – сказал 36-летний Палмери из Сан-Клементе. После этого для людей с особыми потребностями не было много возможностей найти работу. Многие из моих учеников сидят дома ».

За неделю до Рождества младшие бизнес-партнеры открыли Able Coffee на Эдингер-авеню возле колледжа Голден-Вест. Да, это была самая большая часть эпидемии – когда можно было подавать только готовые блюда. Но это означает лучшую сделку по аренде в прекрасном месте.

Кафе реагирует на двойные звонки.

«Я всегда хотел быть предпринимателем», – сказал Асиф, который живет в Миссии Вьехо с женой и ребенком. «Это место также связано с моей страстью помогать людям с ограниченными возможностями».

Действительно, Able был таким хитом, что потребовало 10-минутного ожидания. Оно того стоит », – сказала постоянная клиентка Кэти Мэй, которая обнаружила кафе в Instagram.

Учительница из Лос-Анджелеса особенно любит «Сенсорный латте» – без корицы и капельки карамели. «Персонал очень терпеливо относится к моим сложным запросам», – сказала Май, смеясь.

«Я люблю обслуживание клиентов. Я люблю кофе. Я люблю миссию. Я люблю доброжелательную атмосферу». Это звучит банально, но я чувствую это дома ».

Он встретил 36-летнего Палмери и 30-летнего Асифа в университетском городке Вудбридж Хай. Асеф бросил свою работу поведенческого терапевта в конце осеннего семестра, чтобы управлять Able Coffee на полную ставку. Палмери, специалист по аутизму, все еще знает.

«Мы занимаемся обучением людей жизненным навыкам, чтобы они могли выйти в мир, но после этого идти некуда», – сказал Асиф.

Карлин Маккарри, помощник менеджера школы Вудбридж Хай, описывает Ассефа и Палмери как «удивительных молодых людей».

«У них очень большие сердца», – сказал Маккарри. «Всегда приятно видеть, как они работают со студентами. Они фокусируются не на импотенции, а на возможностях».

Кафе выросло из другого проекта, который друзья начали два года назад – катящейся тележки для кофе, с помощью которой студенты могли практиковать деловые навыки. До появления коронавируса студенты измельчали, варили и раздавали кофе учителям и персоналу.

Концепция тележки для кофе расширилась и теперь включает два других кампуса в Ирвине. И на их сайте theableworkers.com, Палмери и Асиф продвигают услугу в любой заинтересованной школе.

«После первоначальных затрат на запуск 100% прибыли финансируют экскурсии и другие школьные мероприятия», – сказал Асиф.

В интернет-магазине также продаются кофейные зерна со всего мира, футболки, носки и шапочки-бини. На всем изображен логотип Able: кусок головоломки. И символ, и его цвет (синий) представляют осведомленность об аутизме.

Тема распространяется и на дизайн интерьера магазина. Зеркало в ванной имеет форму пазла, а синий цвет простирается от стен до устройства для приготовления капучино.

В Able Coffee в настоящее время работает 15 человек, занятых неполный рабочий день, 10 из которых имеют инвалидность от легкой до тяжелой.

Конечно, еженедельная зарплата выплачивается на нескольких уровнях. «Приятно иметь наличные в кармане», – сказал Джон Хобсон, 19-летний житель Хантингтон-Бич с умеренным аутизмом.

Куда бы он ни пошел, Чейз Цума, 33-летний житель Дана-Пойнт, страдающий тяжелым аутизмом, хватает небольшой игрушечный грузовик. Его начальство ясно дало понять, что это его утешительная цель.

“Чейз был нашим первым сотрудником – а, Чейз?” – сказал Палмери, направляясь в Цуму в атмосфере братской гордости.

Палмери указал, что Цума получает прибыль. Палмери сказал: «Чейз любит нарезать кофейные чашки». «И он действительно хорош в том, чтобы пить лед для холодных напитков. Это парень».

Альфонсо Моралес, 27И Хантингтон-Бич не имеет нарушений обучаемости, но страдает биполярным расстройством. «У аутизма и биполярного поведения есть некоторые общие черты, – сказал он. «У нас есть умение говорить неуместные вещи».

После того, как Моралес уволился со своей трехлетней работы в Диснейленде после его закрытия из-за пандемии, Эйбл наткнулся на Кофе в онлайн-поиске работы. Он сказал: «Я сразу почувствовал связь с его целью». “ Биполярное расстройство и аутизм – не ваше дело Быть, Они то, что ты У вас есть. “

Благородное стремление к Able Coffee может оказаться в центре внимания, но владельцы также глубоко привязаны к флагманскому продукту магазина. Они говорят о Яве в величественных выражениях с акцентом на So Cal-ese.

«Наш колумбийский кофе великолепен, – сказал Палмьери. «Он вырос на большой высоте и очень сложный и красивый, с нотками шоколада».

Асиф в восторге от «чудесных» индонезийских бобов, отмечая, что они выращены на вулканической почве, которая, как они утверждают, придает «уникальный тропический аромат».

«Мы говорим о кофе так же, как другие люди говорят о вине», – сказал Мерри.

Для мамы Хантингтон-Бич Глории Пеккала Able Coffee стал «ответом на мои молитвы».

Узнав о кафе от друга из церкви, она подала заявление о приеме на работу от имени своего сына, 25-летнего Ника Ханархана, который страдает аутизмом.

«Когда я вошел и увидел кусочки пазла, я почувствовал большую поддержку», – сказала Бекала. «Если у вас нет ребенка, которого считают смешным в продуктовом магазине из-за того, что он бормочет себе под нос, трудно полностью оценить это чувство комфорта и принятия».

Каждую пятницу утром Ханархан сидит за задним столиком и штампует кондитерские пакеты с логотипом компании. «Он сказал мне, мама, я работаю быстро», – сказала Бекала.

«Я очень благодарен Адилу и Энтони. Они предоставили прекрасное место нашим парням и девушкам, чтобы они могли быть продуктивными членами общества».