В Epic Games Store появятся «игры, в которых используется технология блокчейн».

вчерашний клапан Разработчики заявили, что не разрешат игры, содержащие NFT или криптовалюту. В их цифровом магазине Steam. С тех пор я следил за Epic сообщая The Verge, что Epic Games Store будет «открыт для игр, поддерживающих криптовалюту или активы на основе блокчейна».

На вопрос о том, в каких играх есть NFT, Epic ответила, что будут ограничения, но они готовы работать с разработчиками в «новом домене».

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Следите за историей Тима Суини на The Verge в Twitter с личный твит. «Магазин Epic Games Store будет приветствовать игры, в которых используется технология блокчейн, при условии, что они соблюдают соответствующие законы, раскрывают свои условия и классифицируются по возрасту соответствующей группой. Хотя Epic не использует криптографию в наших играх, мы приветствуем инновации в технологических областях. И финансирование », – написал соучредитель Epic.

В магазине Epic Games Store будут приветствоваться игры, в которых используется технология блокчейн, при условии, что они соблюдают соответствующие законы, раскрывают свои условия и имеют возрастной рейтинг, установленный соответствующей группой. Хотя Epic не использует криптовалюту в своих играх, мы приветствуем инновации в области технологий и финансов. https://t.co/6W7hb8zJBw – Тим Суини (@TimSweeneyEpic) 15 октября 2021 г.



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Кажется, это противоречит Твитнуть Суини дал меньше трех недель. «Мы не входим в NFT, потому что вся эта область в настоящее время запутана сложной смесью мошенничества, интересных децентрализованных технологических основ и мошенничества», – написал он.

Суини, вероятно, имел в виду только свои эпические игры, хотя выражение «мы не трогаем» является широким и далеким от слов «открыты для» и «готовы работать с».

Epic Games Store борется за долю на рынке против доминирования Steam, в основном используя эксклюзивные предложения и бесплатные подарки. Разрешение игр на основе блокчейнов может привлечь несколько разработчиков, но для меня как пользователя это впечатляет. Я бы хотел, чтобы Epic Games Store добился успеха, потому что конкуренция в целом хорошая, но я рад, что игры в Steam, использующие NFT, из своего магазина, и я надеюсь, что Epic передумают.