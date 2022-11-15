В G-20 разногласия препятствуют попытке обвинить Россию в инфляционном кризисе еда

На саммите G-20 в Индонезии Соединенные Штаты и их союзники настаивают на том, что Россия и ее война на Украине виноваты в глобальном кризисе стоимости жизни.

Но попытки обвинить Москву в проблемах с продовольственной безопасностью и инфляцией, охвативших мировую экономику, терпят неудачу на Бали на фоне явных разногласий по поводу войны.

Даже в условиях инфляции, достигшей максимума за 40 лет, и надвигающейся угрозы глобальной рецессии реакция клуба ведущих экономик далека от единообразной, и многие незападные члены не желают публично выступать против Москвы.

Помимо отказа присоединиться к возглавляемой Западом кампании санкций против России, Китай, Индия и Южная Африка воздержались от голосования в Организации Объединенных Наций, чтобы осудить вторжение Москвы и последующие шаги по аннексии частей Украины.

Китай, заявивший о «дружбе без границ» с Россией незадолго до начала войны, зашел так далеко, что осудил санкции как «контрпродуктивные», «незаконные и односторонние».

Среди других членов G20 от введения санкций против России воздержались также Индонезия, принимающая саммит, Аргентина, Турция и Саудовская Аравия.

Кроме того, Вашингтон обвинил Саудовскую Аравию в том, что она помогает финансировать военные действия России, повышая цены на нефть благодаря своему членству в ОПЕК+.

«На самом деле я не думаю, что у нас будет какое-либо осуждение роли России в кризисе продовольственной безопасности», — сказала Al Jazeera Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis, Гонконг.

«Даже если бы Путина не было рядом, Китай все равно в основном поддерживал бы позицию России и, безусловно, в основном контролировал бы заявление, чтобы избежать осуждения».

«Это не только Китай, — сказал Гарсия Эрреро. «Мы уже знаем, что ряд стран выступили против любого осуждения».

Перед началом саммита лидеров министр финансов США Джанет Йеллен заявила журналистам в понедельник, что прекращение войны — это «лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики».

Поскольку цены на продовольствие и энергоносители во всем мире уже стремительно растут, саммит состоится всего за несколько дней до истечения 19 ноября истечения заключенного при посредничестве ООН соглашения по обеспечению безопасного прохода партий зерна через Черное море.

Россия, которая ненадолго отказалась от сделки, прежде чем присоединиться к ней в начале этого месяца, предупредила, что сделка не может быть продлена, если стране не будет предоставлен более широкий доступ к международной финансовой системе, чему препятствуют санкции.

Вашингтон настаивал на том, что большинство из 19 стран «Большой двадцатки» и Евросоюза готовы осудить войну России.

На брифинге для журналистов на Бали во вторник официальный представитель США сообщил, что до выходных члены G20 подпишут декларацию, осуждающую войну, и согласятся с тем, что конфликт является «коренным источником огромных экономических и человеческих страданий в мире».

По сообщениям СМИ, неназванный чиновник отказался сообщить, какие страны поддержат и не поддержат декларацию.

Согласно проекту заявления, распространенному в СМИ, «Большая двадцатка» может заявить, что она стала свидетелем войны, «негативно влияющей на мировую экономику», и что «большинство членов» осуждают войну, но члены повторяют «свои национальные позиции» и есть «другие мнения и различные оценки ситуации и санкций». В качестве предварительного заявления проект заявления может претерпевать любое количество поправок до его принятия.

Джулиан Чейз, эксперт по торговле и инвестициям Городского университета Гонконга, сказал, что он ожидает, что попытки возложить на Россию ответственность за сложные экономические условия вызовут широкий резонанс, но, тем не менее, мало что сделают для стран, которые неохотно осуждают Москву.

«Нет никаких признаков изменения взглядов Китая, например, который еще не осудил вторжение в Украину», — сказал Чейз «Аль-Джазире». Или Индия, которая продолжает торговать с Москвой, несмотря на западные санкции.

«В лучшем случае я думаю, что G20 может попытаться избежать эскалации напряженности и дальнейшего разделения стран», — добавил Чейз. «Это действительно будет дипломатическим успехом, если этот саммит сможет предотвратить дальнейшее распространение разногласий в мире. Дальнейшие разногласия могут поставить под вопрос доверие к G20, которое, по сути, поставлено на карту».

Президент Индонезии Джоко Видодо, подчеркнувший нейтралитет саммита и отвергший призывы исключить Россию, открыл саммит во вторник призывом отказаться от «нулевой позиции» и «положить конец войне».

«Если война не прекратится, миру будет трудно двигаться вперед», — сказал Видодо.

Но поскольку президент России Владимир Путин пропускает саммит, а президент Украины Владимир Зеленский, участвующий в нем по видеосвязи, отвергает российские предложения о том, чтобы Киев принял внеблоковый статус по образцу Швеции или Австрии, надежды на мирное соглашение или прекращение переговоров путем переговоров огонь кажется тонким. .

Выступая на саммите, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала «Большую двадцатку» снизить торговые барьеры, помочь развивающимся странам справиться с их долговым бременем и инвестировать в устойчивое к изменению климата сельское хозяйство.

Но Георгиева не упомянула о необходимости прекращения войны, которую она назвала одним из нескольких факторов «внезапного замедления» мировой экономики, и не обвинила в этом Россию.

«Мы видим, что все, за что мы боролись, идет вспять: сокращение бедности, сокращение голода», — сказала Георгиева. «Сейчас у нас 345 миллионов человек в продовольственном кризисе».

Уильям Чен, директор программы пищевых наук и технологий в Наньянском технологическом университете Сингапура, сказал, что члены G20 по-прежнему могут сосредоточиться на способах повышения продовольственной безопасности, инвестируя в сельское хозяйство.

«Я придерживаюсь мнения, что многие внешние факторы могут повлиять на продовольственную безопасность. Иногда эти вещи находятся вне нашего контроля, но мы можем принять это как тревожный сигнал для нас, чтобы изменить существующие методы к лучшему».

«Путь вперед — это глобальные и коллективные усилия по превращению кризисов в возможности путем повышения эффективности существующих методов ведения сельского хозяйства», — сказал Чен.

«Этого можно добиться, повысив урожайность сельскохозяйственных культур, меньше полагаясь на химические удобрения и развивая городское сельское хозяйство для альтернативных источников пищи».