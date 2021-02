В Google Фото появились новые инструменты редактирования для подписчиков Google One

Фото : Сэм Резерфорд

Для людей, которые обсуждали, стоит ли платить Google за дополнительное облачное хранилище, Google сегодня улучшил сделку, представив новое изображение – Инструменты редактирования Для подписчиков Google One.

в Сообщение блогаДля людей с подпиской Google One Google определил новые эффекты, которые будут добавлены в Google Фото, которые включают в себя функции копирования, которые ранее были доступны только на телефонах Pixel. Новые эффекты также включают поддержку фотографий, сделанных на старых телефонах. У вас нет того же набора датчиков глубины, который доступен на новых устройствах, и нет тех фотографий, которые вы уже сделали.

Новые функции редактирования, включая портретное размытие и портретное освещение, помогают улучшить фотографии, сделанные вами с друзьями и семьей, а также Эффекты размытия и цветопередачи помогают выделить определенный объект или выделить определенные оттенки и формы. Как обычно, вы можете применить эти эффекты самостоятельно или позволить Google Фото внести свои коррективы с помощью автоматических предложений.

Также имеется поддержка более сложных эффектов редактирования, которые Google запрашивает dr Ynamic предположения, что использовать Машинное обучение для настройки различных параметров, включая Яркость, контрастность и насыщенность цвета, Все одним щелчком мыши. Для пейзажных фотографов Google также создал специальный фильтр для предложений неба (пример выше), который может добавить драматичности снимку, настроив несколько параметров и наложив ряд цветовых палитр, «вдохновленных потрясающими восходами и закатами».

Эффекты портретного освещения и портретного размытия должны работать даже на старых фотографиях, которые вы уже сделали. Гифка : Google

Помимо новых эффектов, Google также добавляет новый видеоредактор в Google Фото для всех (даже не платящих) пользователей. С более чем 30 различных настроек и элементов управления, Включая обрезку, закрепление, добавление фильтров, изменение перспективы и многое другое.

Однако пока это жесткий Чтобы расстраиваться по поводу новых бесплатных функций, важно отметить новые обновления Google Фото для подписчиков Google One, которые всего на несколько месяцев раньше, чем Google. Отключает неограниченное хранилище в Google Фото. Начиная с июня, любой, у кого больше 15 ГБ фотографий, должен будет найти другое место для хранения своих фотографий или платить 2 доллара в месяц за 100 ГБ облачного хранилища с помощью Google One.

С одной стороны, всегда было ясно, что бесплатное неограниченное хранилище в Google Фото – это неплохая сделка, чтобы не длиться вечно, но в то же время возможности переключения были Люди для Принятие сложного решения о том, что делать со всеми захваченными цифровыми медиа С годами.

Вот предварительный просмотр нового видеоредактора в действии. Гифка : Google

W. Когда дело доходит до облачного хранилища, 15 ГБ бесплатного хранилища, которое вы получаете от Google Фото, на самом деле в три раза больше места, которое вы получаете от Apple iCloud или Microsoft OneDrive, которые Он предлагает только 5 ГБ свободного места для хранения. Так что, если вы уже закончили с пространством для хранения в Google Фото, возможно, переход на одного из других крупных поставщиков облачных хранилищ не сэкономит вам денег.

И если вы решите выбрать дополнительное облачное хранилище в настоящее время Google One И Microsoft OneDrive Берите 2 доллара в месяц за дополнительные 100 ГБ дискового пространства (или 3 доллара в месяц за 200 ГБ с Google One), в то время как Комиссия Apple 1 доллар в месяц за 50 ГБ или 3 доллара в месяц за 200 ГБ. Раздражает то, что Google Фото больше не является полностью бесплатным, но Google One по-прежнему выгоден по сравнению с конкурентами.

Подписчики Google One На Android вы увидите новые функции редактирования фотографий «В ближайшие дни» и Новое видео- Функции редактирования (уже доступные на iOS) будут доступны на Android в «ближайшие недели».