В Google Play Store добавлена ​​«оптимизация установки приложений» для Android

Над Последние несколько летGoogle уменьшает размеры приложений для Android за счет оптимизации кода и ресурсов, загружаемых на устройства. Последняя инициатива в этом направлении – «Улучшение установки приложений» в Google Play.

Когда вы включаете оптимизацию установки приложения, Google может видеть, какие части приложения вы используете, когда впервые открываете его после установки. Когда это сделает достаточное количество людей, Google может оптимизировать приложение, чтобы его установка, открытие и запуск выполнялись быстрее для всех.

Эта функция краудсорсинга не собирает ваше имя, адрес электронной почты или любую другую личную информацию в присутствии компании. Политика конфиденциальности Фактически. Кроме того, «Не смотрите ни на что за пределами приложения, например, на другие приложения или контент на вашем устройстве».

Он также не собирает информацию о контенте, загруженном или загруженном в приложение, например, фотографии в лентах социальных сетей или рейтинги в таблице лидеров.

Ваши данные объединяются с данными других пользователей, чтобы «найти индикаторы и определить наиболее важные для всех части приложения». Google приводит три преимущества для улучшения установки приложений, но не указывает, что на самом деле делает Play Store для последующих загрузок приложений новыми пользователями после этого сбора данных.

Ускорьте установку приложений из Google Play

Сокращение времени, необходимого для открытия и запуска приложений

Снизьте нагрузку на ЦП, батарею и хранилище вашего устройства

Google может отдавать приоритет загрузкам в зависимости от функции. Например, приложение для социальных сетей, которое большинство людей использует только для просмотра сообщений, может изначально не загружать возможности создания контента (например, фотофильтры, редактирование видео и т. Д.). Эта возможность может быть установлена ​​только тогда, когда пользователь действительно собирается ее использовать или когда соединение улучшается.

Те, кому эта возможность не нравится, могут отключить ее в настройках Play Store, но они «выиграют от данных, собранных от других людей». Оптимизация установки приложения еще не опубликована в Play Store, но ссылки на нее включены в последнюю версию (версия 24.5.13), а Документ поддержки Это доступно сейчас.

Подробнее о Google Play:

Дилан Рассел Добавьте свой вклад в эту статью

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