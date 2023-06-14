В GTA Online убрано более 180 автомобилей, и некоторые из них ездят за платным доступом

В недавно выпущенном обновлении GTA Online из игры были удалены сотни «менее используемых» автомобилей, а некоторые были перемещены за платный доступ.

В преддверии выхода нового обновления игры San Andreas Mercenaries в сети Rockstar подтвердила, что удалит некоторые автомобили из игрового магазина во вселенной. Что было неясно, так это то, какие автомобили будут удалены и что с ними будет.

Теперь, благодаря усилиям фанатов по каталогизации списка пропавших автомобилей, выяснилось, что почти 200 автомобилей были удалены из обычной продажи в GTA Online, что, по словам Rockstar, упростит процесс покупок.

Хотя автомобили будут «иногда доступны другими способами», эта новость вызвала негативную реакцию со стороны сообщества GTA Online по поводу того, что Rockstar плохо сообщила об изменениях в игре, их удалении контента, который в некоторых случаях был в игре с тех пор. был запущен в 2013 году.

К негативной реакции добавилось открытие, что некоторые из этих автомобилей теперь могут приобрести только участники службы подписки GTA Online+, а это означает, что контент, который ранее был легко доступен всем игрокам за внутриигровую валюту, теперь доступен только тем, кто платит. , ежемесячная плата.

Следует отметить, что если игрок покупает подписку, а затем покупает автомобили, он по-прежнему будет иметь доступ к этому контенту, даже если он допустит истечение срока действия подписки.

Прошло уже около десяти лет с момента последней записи нового одиночного игрока во франшизе GTA. В результате одной из самых громких утечек данных в игровой индустрии в сентябре прошлого года в сети было опубликовано более часа видеоматериалов о разработке GTA 6, что дало геймерам возможность впервые взглянуть на продолжение одной из самых продаваемых игр всех времен.

Просочившиеся кадры включали в себя открытый геймплей из альфа-сборки GTA 6 и, казалось, подтверждали более ранний отчет, в котором утверждалось, что игра будет происходить в Вайс-Сити, а главная героиня — женщина.

Во время звонка в прошлом месяце Take-Two сообщила, что Grand Theft Auto 5 отгрузила более 180 миллионов единиц с момента ее первоначального выпуска в 2013 году.

Владелец Rockstar также предсказал резкий скачок продаж в течение следующего финансового года, начинающегося в апреле 2024 года, в связи с выпуском «нескольких флагманских игр», что привело к предположениям, что GTA 6 может быть выпущена в этот период.