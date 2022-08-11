В Half-Life 2 можно играть в моде VR, бета-версия выпущена в сентябре 2022 г.

После многих лет разработки и множества взлетов и падений разработчики оригинальной модели виртуальной реальности Half Life 2 Они объявили о публичной бета-версии, которая будет запущена в следующем месяце.

Half-Life 2: VR Он давно в разработке Первоначально он был частью Greenlight Steam еще в 2017 году.И действительно, с тех пор над ним работали некоторые из участников проекта. 2013. Медленный прогресс был в основном связан с тем, что в отличие Алекс, Игра просто не была предназначена для игры в виртуальной реальности, и поэтому разделов так много, что было сложно, если не невозможно, перенести ее на гарнитуру.

Благодаря «очень положительным отзывам от наших частных бета-тестеров» за последние недели разработчики зарекомендовали себя и теперь верят « Что игра в ее нынешнем виде не только полностью завершена от начала до конца, но и очень интересна».

В итоге объявили, что будут задержаны в следующем месяце Публичная бета-версия, которая показывает все, что работает до сих пор. Которых, судя по приведенному ниже трейлеру, который включает в себя разделы для автомобиля, много:

Half-Life 2: VR — открытый бета-трейлер

Теперь у вас могут возникнуть вопросы, особенно о передвижении и транспортных средствах. Ответы на которые есть в разделе часто задаваемых вопросов для разработчиков:

Какие варианты движения доступны? Устройство отличается плавным движением, направление движения можно настроить так, чтобы оно следовало либо за вашей головой, либо за любым из двух контроллеров. Вращение можно настроить как плавное, так и с фиксированными интервалами (внезапные повороты). В настоящее время телепортация недоступна, и неясно, станет ли она жизнеспособным вариантом в будущем.

Как вы будете работать с автомобильными секциями? Я не думаю, что выдержу их в VR. Прямо сейчас автомобильные поездки действительно требуют крепких ног виртуальной реальности. Тем не менее, есть несколько вариантов комфорта, которые помогут вам пережить это. Доступна классическая гравировка действия, которую можно активировать для езды. Во время езды на транспорте границы вашего экрана затемняются, уменьшая поле зрения и уменьшая эффект укачивания. Кроме того, вы можете испытать поездку на автомобиле с точки зрения камеры от третьего лица. В этом режиме камера удаленно следует за транспортным средством и не подвергается непосредственному воздействию быстрых движений и поворотов транспортного средства, что значительно снижает укачивание. Однако это затрудняет управление транспортными средствами. В будущем мы можем реализовать дополнительный режим, в котором поездка на автомобиле размещается на виртуальном 2D-экране перед пользователем, чтобы у каждого была возможность пройти автомобильные разделы игры. Этот режим, конечно, будет менее привлекательным, чем текущий, потому что он удалит любой 3D-эффект.

Этот вариант виртуального 2D-экрана идеально подходит для тех, кто чувствует тошноту! Вы можете прочитать больше о проекте, посмотреть, какими областями они еще занимаются, На ее сайте.