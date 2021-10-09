В Metroid Dread уже можно играть в 4k на эмуляторах

Скриншот : Nintendo

Эй, очень быстро: если ты один из Юрист или сотрудник NintendoТакже как … не читайте это. Это была глупая ошибка. Игнорируйте этот блог. теперь можешь идти. Ну все …

Metroid dread Он был официально выпущен 8 октября, но за несколько дней до этого были выпущены копии. Даже по прошествии такого короткого времени в игру теперь можно играть в разрешении 4K на различных эмуляторах Nintendo Switch.

Выпущено вчера и разработано Mercurys NS у нее есть, Metroid dread Это долгожданное возвращение 2D Метроид Серии. Вы можете прочитать наш полный обзор здесь, но короткий ответ: это солидная игра с красивой графикой и удивительно сложными битвами с боссами. Как и следовало ожидать, это эксклюзивный переключатель. Но все, что вам нужно, это эмулятор Switch и достаточно мощный ПК, и вы можете играть страх на вашем компьютере сейчас. И выглядит она великолепно.

Через популярный эмулятор Yuzu с открытым исходным кодомТеперь ты можешь играть страх С настраиваемыми элементами управления и неограниченными настройками FPS. Некоторые игроки сообщали о незначительных проблемах со сценами из фильмов и черными экранами, но, по словам разработчиков Yuzu, это было исправлено путем обновления до последней версии бесплатного эмулятора.

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Другой популярный эмулятор Switch, Ryujinx, может запускать игру с такой же высокой частотой кадров, но также может запускать ее с гораздо более высоким разрешением 4K. По сравнению с исходным разрешением 720 / 900p, доступным на Switch в портативном или телевизионном режиме, это огромное увеличение. Художественный стиль и визуальные эффекты действительно сияют в 4K.

Конечно, некоторые области игры могут работать хуже на определенных компьютерах, и в зависимости от технических характеристик компьютера и настроек программного обеспечения, страх По эмуляции это может быть полная ширина. Но похоже, что для большинства людей с умеренно мощными графическими процессорами дела обстоят неплохо.

Если вы хотите поиграть в остальные Метроид франчайзинг, и вы не хотите тратить большие деньги на старые игровые консоли и игры, Ваш лучший выбор – это тоже симуляция. Как это часто бываетNintendo (как и большинство издателей игр) действительно плохо сохраняет доступ к своим предыдущим играм у нескольких крупных продавцов. Мы благодарим Бога за хакеров, эмуляторов, вкладчиков и хакеров.