В Mortal Kombat 1 будет система разблокировки Bury Krypt, захватывающая альтернатива версии для PS5

В недавней истории Mortal Kombat отлично расширила возможности традиционных файтингов. Ключевым компонентом этого в последних нескольких выпусках был Крипт, область, где вы можете потратить внутриигровую валюту на альтернативные наряды, цвета костюмов, иллюстрации и многое другое. Но, несмотря на огромную популярность среди фанатов, суперзвезда Эд Бун пошутил, что его команда готовит что-то новое для Mortal Kombat 1.

У нас совершенно новая система [for unlocks]он сказал PS блог. «Я могу сказать вам, что это не крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки».

Интересно будет посмотреть, что там готовят. В последней Mortal Kombat 11 Крипт представлял собой полностью исследуемое трехмерное пространство с картой, по которой вы могли перемещаться, чтобы открывать сундуки. Но, несмотря на небольшую разницу в концепции, недавно выпущенный режим мирового турне Street Fighter 6 в стиле RPG действительно расширил наши горизонты того, что здесь возможно. Было бы неплохо увидеть что-то более подробное, как это.

Мы также тайно надеемся, что некоторые мини-игры из предыдущих игр вернутся. Хотя мы ожидали, что NetherRealm сосредоточится на основных боях, мы не отказались бы от того, где будут Motor Kombat или Puzzle Kombat, верно?