Tech

В Mortal Kombat 1 будет система разблокировки Bury Krypt, захватывающая альтернатива версии для PS5

11 июня, 2023
Artem Sokolov

В недавней истории Mortal Kombat отлично расширила возможности традиционных файтингов. Ключевым компонентом этого в последних нескольких выпусках был Крипт, область, где вы можете потратить внутриигровую валюту на альтернативные наряды, цвета костюмов, иллюстрации и многое другое. Но, несмотря на огромную популярность среди фанатов, суперзвезда Эд Бун пошутил, что его команда готовит что-то новое для Mortal Kombat 1.

У нас совершенно новая система [for unlocks]он сказал PS блог. «Я могу сказать вам, что это не крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки».

Интересно будет посмотреть, что там готовят. В последней Mortal Kombat 11 Крипт представлял собой полностью исследуемое трехмерное пространство с картой, по которой вы могли перемещаться, чтобы открывать сундуки. Но, несмотря на небольшую разницу в концепции, недавно выпущенный режим мирового турне Street Fighter 6 в стиле RPG действительно расширил наши горизонты того, что здесь возможно. Было бы неплохо увидеть что-то более подробное, как это.

Мы также тайно надеемся, что некоторые мини-игры из предыдущих игр вернутся. Хотя мы ожидали, что NetherRealm сосредоточится на основных боях, мы не отказались бы от того, где будут Motor Kombat или Puzzle Kombat, верно?

READ  Создатель Stardew Valley делится подборкой великолепных концептуальных заметок и рисунков, нарисованных от руки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *