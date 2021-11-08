В New Horizons будет свое собственное мероприятие в честь Черной пятницы

Если вы что-то пропустили, Современное бесплатное обновление NS Animal Crossing: New Horizons Он добавил к популярной видеоигре целую кучу контента. Список нового контента слишком длинный, чтобы его можно было разобрать полностью, но обновление принесло музейное обновление с Брюстером, гироидами и другими. И это даже не платный DLC, счастливый домашний рай. И похоже, что есть еще что узнать, поскольку игроки узнают, что, похоже, станет предстоящим внутриигровым событием «Черная пятница».

в качестве Подробно Nintendo Life, новое событие под названием «Nook Friday», которое игроки обнаружили, играя с датами на Nintendo Switch, чтобы путешествовать во времени и смотреть, что происходит в видеоигре в определенный день. Похоже, что Nook Friday начнется 26 ноября и продлится до 30 ноября, отражая фактические распродажи в Черную пятницу, предлагая скидки в игровом магазине.

Согласно сообщению, товары будут доступны со скидкой 30%. Однако нет никакой гарантии, что какой-либо конкретный предмет будет доступен в течение этого периода. Поскольку эта информация поступает от людей, которые играют с датами на консолях, также есть вероятность, что есть и другие аспекты события, которые не сразу очевидны. Как бы то ни было, Nook Friday выглядит реальным и обязательно состоится 26 ноября.

Как упоминалось выше, последнее крупное бесплатное обновление для Animal Crossing: New Horizons Следующий за счастливый домашний рай Оба DLC уже доступны. в целом, Animal Crossing: New Horizons То же самое в настоящее время доступно для Nintendo Switch. Он продолжает получать новые обновления довольно редко, хотя большинство из них были сезонными и тому подобными только в недавнем прошлом. Вы можете проверить Все наши предыдущие репортажи о франшизе Animal Crossing здесь.

Вы в восторге от нового мероприятия Nook Friday на Animal Crossing: New Horizons? Вы играли в видеоигры после выхода нового обновления и DLC? Расскажите нам в комментариях или свяжитесь со мной и напишите мне прямо в Twitter по адресу Встраивать твит Говоря обо всем, что касается игр!