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В NHL 22 Алекс Овечкин признан лучшим левым нападающим в хоккее, а Джон Карлсон – вторым лучшим защитником.

6 октября, 2021
Boleslava Sokolova

EA Sports объявляет рейтинги игроков в преддверии выхода NHL 22. На обложке игры изображен защитник Toronto Maple Leafs Остин Мэтьюз.

В версии игры этого года Капитан Кэпиталз Алексей Овечкин Это лучший левый фланг с общим рейтингом 92.

Большая восьмерка расположена над Брэдом Маршаном и его соотечественником Артеми Банарином. Овечкин был лучшим левым нападающим в НХЛ21, выступая на обложке во второй раз в своей карьере.

в то время как, Джон Карлсон Он занял второе место в рейтинге лучших защитников матча, а Роман Джози занял 90-е место в общем зачете, уступив 92-му рейтингу Виктора Хайдеманна.

Карлсон также находится в знакомом положении, поскольку он также был вторым лучшим защитником в прошлогоднем матче.

НХЛ 22 Предварительный заказ можно сделать прямо сейчас.

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