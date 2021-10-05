В NHL 22 Алекс Овечкин признан лучшим левым нападающим в хоккее, а Джон Карлсон – вторым лучшим защитником.

EA Sports объявляет рейтинги игроков в преддверии выхода NHL 22. На обложке игры изображен защитник Toronto Maple Leafs Остин Мэтьюз.
В версии игры этого года Капитан Кэпиталз Алексей Овечкин Это лучший левый фланг с общим рейтингом 92.
10 лучших левых флангов # NHL22 🏒 ⬅️
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– EA SPORTS NHL (EASPORTSNHL) 3 октября 2021 г.
Большая восьмерка расположена над Брэдом Маршаном и его соотечественником Артеми Банарином. Овечкин был лучшим левым нападающим в НХЛ21, выступая на обложке во второй раз в своей карьере.
в то время как, Джон Карлсон Он занял второе место в рейтинге лучших защитников матча, а Роман Джози занял 90-е место в общем зачете, уступив 92-му рейтингу Виктора Хайдеманна.
10 лучших защитников в # NHL22 💪 🏒
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– EA SPORTS NHL (EASPORTSNHL) 1 октября 2021 г.
Карлсон также находится в знакомом положении, поскольку он также был вторым лучшим защитником в прошлогоднем матче.
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