В Pixel 6 будет новый процессор, разработанный Google.

Телефоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Google В понедельник компания объявила, что создаст собственный процессор для смартфонов под названием Google Tensor, который этой осенью будет работать на новых телефонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
Это еще один пример компании, производящей собственные чипы для создания того, что, по их мнению, было невозможно с теми, которые уже представлены на рынке. В этом случае Google отказывается Qualcomm. Следуй за этим ходом Яблоко, который использует собственные процессоры в новых компьютерах вместо Корпорация Intel Чипсы. Как и Apple, Google использует архитектуру на основе рук. Процессоры ARM имеют меньшее энергопотребление и используются во всей отрасли для мобильных устройств, от телефонов до планшетов и ноутбуков.
Qualcomm заявила, что продолжит тесное сотрудничество с Google над текущими и будущими продуктами, основанными на платформе Snapdragon.
Google Tensor будет работать на новых флагманских телефонах, запуск которых ожидается в октябре. (Google раскроет более подробную информацию о телефонах, которые были близки к выпуску.) Это также сдвиг в стратегии Google, которая в последние годы сосредоточилась на доступности своих устройств Pixel, а не на предоставлении высококачественных телефонов. И похоже, что Google снова пытается напрямую конкурировать в основном пространстве с Apple и Samsung.
Название Google Tensor – это отсылка к названию модуля обработки Google Tensor, который компания использует для облачных вычислений. Это полноценная система на кристалле, или SoC, которая, по словам компании, принесет значительные улучшения в обработку изображений и видео на телефонах, а также такие функции, как преобразование голоса в речь и перевод. Он включает в себя выделенный процессор, который поддерживает приложения ИИ, а также ЦП, графический процессор и процессор обработки сигналов изображения. Это позволит телефону обрабатывать больше информации на устройстве, вместо того, чтобы отправлять данные в облако.
«Проблема с Pixel заключалась в том, что у нас все еще были ограничения на доступные готовые технологические решения, и очень сложно получить самые продвинутые вещи от групп поиска по телефону», – сказал Рик Остерло, глава отдела устройств Google. CNBC. интервью на прошлой неделе. «Это действительно изменит то, что мы можем делать по телефону с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта».
Остерло сказал, что новый чип поможет телефонам Google лучше снимать фото и видео. «Мы уже сделали специальный компьютер, предназначенный для обработки изображений», – сказал он.
Телефоны Google Pixel уже делают одни из лучших фотографий любого телефона на рынке, так что это огромная претензия. Но в демонстрации с CNBC Остерло показал один пример того, как новый чип может помочь уменьшить шум, когда объект движется во время фотосъемки. Та же технология, которую Google использует для улучшения фотографий, теперь может быть использована для улучшения видео, что, по словам Остерло, невозможно с другими чипами.
Остерло продемонстрировал и другие примеры, такие как более быстрое и точное преобразование текста в речь, когда вы говорите вслух в текстовом сообщении, и новый автономный перевод субтитров к видео. Это отличные примеры мощности чипа, но их может быть недостаточно, чтобы заставить людей покупать Pixel вместо iPhone или Samsung Galaxy.
И это проблема, которую Google действительно должен решить: в первую очередь заставить людей покупать Pixel.
Предыдущие телефоны компании были великолепны, но Google не проводил достаточно маркетинга, чтобы потребители поняли, что они есть или что они хороши. С более ранними моделями их не могли предложить даже все крупные авиалинии США. Неясно, все ли они на борту в этот раз. Но Остерло сказал, что Google будет производить больше флагманских телефонов и что осенью мы можем ожидать большого маркетингового толчка вокруг Pixel 6 и Pixel 6 Pro.