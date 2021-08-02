В Pixel 6 будет новый процессор, разработанный Google.

Телефоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro Google

Google В понедельник компания объявила, что создаст собственный процессор для смартфонов под названием Google Tensor, который этой осенью будет работать на новых телефонах Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это еще один пример компании, производящей собственные чипы для создания того, что, по их мнению, было невозможно с теми, которые уже представлены на рынке. В этом случае Google отказывается Qualcomm. Следуй за этим ходом Яблоко, который использует собственные процессоры в новых компьютерах вместо Корпорация Intel Чипсы. Как и Apple, Google использует архитектуру на основе рук. Процессоры ARM имеют меньшее энергопотребление и используются во всей отрасли для мобильных устройств, от телефонов до планшетов и ноутбуков. Qualcomm заявила, что продолжит тесное сотрудничество с Google над текущими и будущими продуктами, основанными на платформе Snapdragon. Google Tensor будет работать на новых флагманских телефонах, запуск которых ожидается в октябре. (Google раскроет более подробную информацию о телефонах, которые были близки к выпуску.) Это также сдвиг в стратегии Google, которая в последние годы сосредоточилась на доступности своих устройств Pixel, а не на предоставлении высококачественных телефонов. И похоже, что Google снова пытается напрямую конкурировать в основном пространстве с Apple и Samsung.

Название Google Tensor – это отсылка к названию модуля обработки Google Tensor, который компания использует для облачных вычислений. Это полноценная система на кристалле, или SoC, которая, по словам компании, принесет значительные улучшения в обработку изображений и видео на телефонах, а также такие функции, как преобразование голоса в речь и перевод. Он включает в себя выделенный процессор, который поддерживает приложения ИИ, а также ЦП, графический процессор и процессор обработки сигналов изображения. Это позволит телефону обрабатывать больше информации на устройстве, вместо того, чтобы отправлять данные в облако. READ В следующем году iPhone будет иметь 48-мегапиксельную камеру, и выбор будет немалым: Куо