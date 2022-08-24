В Plex произошел серьезный взлом, и он призывает пользователей сменить пароли

картина : Алекс Уокер / Plex / Kotaku ( Гетти Изображений )

Если вы используете популярный персональный медиасервер Plex на Xbox, PlayStation, Smart TV или почти Любое другое устройство, вы захотите обновить свой пароль.

Вчера вечером Plex разослал электронные письма, уведомляющие нескольких своих клиентов о том, что из-за серьезного нарушения безопасности информация об учетной записи могла попасть в чужие руки. Plex заявил, что «все пароли учетных записей, к которым можно было получить доступ, были хешированы и защищены в соответствии с передовыми методами». Что, хотя и успокаивает вас, вы все же должны следовать рекомендациям, что означает выход из всех существующих экземпляров и изменение ваших паролей.

Котаку Обратился к Plex за комментарием.

Плекс особо отметил, что «подозрительные действия в отношении кого-либо [the company’s] базы данных» могли предоставить третьей стороне доступ к «зашифрованным электронным письмам, именам пользователей и паролям». край Примечания. Возможно, информация личной учетной записи, такая как содержимое медиатек, будет в безопасности. Plex утверждает, что «рассмотрел метод, который эта третья сторона использовала для получения доступа к системе», и что она проводит проверку безопасности всех своих систем в будущем, чтобы предотвратить будущие инциденты.

Если вы уже являетесь пользователем Plex, мы надеемся, что вы получили указанное электронное письмо и уже изменили свой пароль к тому времени, когда прочитаете это, что позволит вам без проблем возобновить использование своей очень красивой и легальной медиатеки. В то время как серверы Plex обычно работают на компьютерах, клиентские приложения Plex доступны в Xbox и PlayStation Store, а также на ряде интеллектуальных устройств, что делает его очень удобным способом потоковой передачи мультимедиа на любое устройство практически из любого места.

Также может случиться так, что некоторые пользователи не получили это очень важное электронное письмо. Я буду одним из них. Поездки на Reddit показывают, что другие тоже могут быть в неведении, поэтому, если у вас есть друзья, которым нравится Plex, вежливо призовите их поступить разумно и сменить эти пароли.

Так же как край В своих отчетах об инцидентах они предлагают повторить, что вам обязательно следует использовать диспетчер паролей, если вы еще этого не сделали, я знаю, что это раздражает, но двухфакторная аутентификация может иметь большое значение для предотвращения худших сценариев после проблем. об этом роде.