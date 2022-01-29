В Steam началась лунная новогодняя распродажа • Eurogamer.net

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В других новостях Valve, после небольшая задержка В конце прошлого года Valve подтвердила свой долгожданный игровой ноутбук. Steam Deck, поставки начнутся 28 февраля..

В то время Мэтт объяснил, что, учитывая производственные ограничения, которые все еще держат технологическую отрасль в неведении на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, Valve опубликует Steam Deck — как она подтвердила. Когда он открыл свою систему бронирования В июле прошлого года — волнами в течение 2022 года и далее.