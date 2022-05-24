В Windows 11 появятся сторонние инструменты, которые действительно могут сделать их полезными

Когда Windows 11 перестала поддерживать живые плитки, Microsoft попыталась переместить часть этой быстрой информации в новое меню виджетов, которое можно найти на панели задач вместе с меню «Пуск» и «Поиск». Наша основная проблема с виджетами В обзоре Windows 11 Он был ограничен приложениями и службами Microsoft, и у третьих сторон не было механизма для разработки собственных инструментов.

Это изменится позже в этом году, согласно реклама Он был проведен на конференции разработчиков Microsoft Build. Третьи стороны смогут разрабатывать свои собственные инструменты для Windows 11 «начиная с конца этого года». Это указывает на то, что он будет среди предстоящих модификаций и новых функций. Windows 11 22H2которое является первым крупным ежегодным обновлением операционной системы.

Эти инструменты могут быть объединены в качестве сопутствующих устройств с традиционными приложениями Win32 и прогрессивными веб-приложениями (PWA), и они будут использовать Адаптивные карты Платформа, созданная Microsoft для включения кроссплатформенных элементов пользовательского интерфейса и предварительного просмотра пользовательского интерфейса.

Все текущие инструменты Windows 11 предоставляются Microsoft и зависят от служб Microsoft для получения информации и настройки. Виджеты для базовой информации, такой как спортивные результаты и погода, довольно полезны, но именно они извлекают из них новости и другой контент. Microsoft Старт В меньшей степени, особенно если вы не вошли в систему с учетной записью Microsoft и каналы не настроены.

Конечно, только потому, что третьи лица Можешь ли ты Поддержка гаджетов Windows 11 не означает, что они будут. От гаджетов Windows Vista и 7 до приборной панели macOS элементы пользовательского интерфейса в настольных операционных системах уже много раз ломались. Microsoft нужно будет убедить ведущих разработчиков присоединиться к нам, чтобы на этот раз все было по-другому.