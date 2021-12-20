Габриэль Борек клянется «бороться с привилегиями немногих» на посту премьер-министра Чили | Чили

Габриэль Борек пообещал объединить Чили, бороться с «привилегиями меньшинства» и бороться с бедностью и неравенством после Одержать решающую победу Он обгоняет своего крайне правого оппонента и становится самым молодым премьер-министром южноамериканской страны.

35-летний бывший левый студенческий лидер набрал 56% голосов во втором туре президентских выборов в воскресенье, опередив своего ультраконсервативного соперника Хосе Антонио Касте, набравшего 44,2% голосов.

Победа Борека, который принадлежит к поколению, решительно выступающему против экстремальная экономическая модель Он был унаследован диктатурой Пиночета в Чили после двух лет высоких цен на билеты в метро. Это вызвало массовые протесты и требования радикальных изменений. политическая и экономическая система.

Избранный президент, который будет приведен к присяге 11 марта, сказал, что пришло время для фундаментальной реформы чилийского общества и его экономики.

«Чилийские мужчины и женщины, я принимаю этот мандат смиренно и с огромным чувством ответственности, потому что мы стоим на плечах гигантов», — сказал он большой толпе, собравшейся на Сантьяго-авеню.

Я знаю, что в следующем году на карту будет поставлено будущее нашей страны. Вот почему я хочу пообещать вам, что я буду президентом, который будет заботиться о демократии и не подвергать ее опасности, президентом, который больше слушает, чем говорит, стремится к единству, заботится о повседневных потребностях людей и упорно борется. Привилегии олигархов, которые каждый день работают для чилийских семей. «

Борек сказал, что его поколение хочет, чтобы их права уважались, а не относились к ним «как к потребительским товарам или бизнесу», добавив, что страна больше не позволяет чилийским беднякам «продолжать расплачиваться» за неравенство.

Он добавил: «Впереди нас ждут нелегкие времена … Только через социальную сплоченность, заново обретя себя и разделяя точки соприкосновения, мы сможем продвинуться к действительно устойчивому развитию, которое охватит всю Чили».

Новый премьер-министр сказал, что он будет «президентом всех чилийцев … и будет служить всем».

Борек также отметил прогрессивные позиции, которые были запущены. Его невероятная кампания, в том числе обещание бороться с климатическим кризисом путем блокировки предлагаемого горнодобывающего проекта в крупнейшей в мире стране-производителе меди.

Он также призвал к ликвидации частной пенсионной системы Чили — отличительной черты неолиберальной экономической модели Пиночета.

Борек по очереди поблагодарил каждого кандидата, в том числе Каста, и подтвердил свою приверженность конституционному процессу Чили, что является ключевым моментом для многих, поскольку в этой последней главе страна вступает в бурный переходный период.

За новой администрацией, вероятно, будут пристально следить в Латинской Америке, где Чили уже давно является предвестником региональных тенденций.

Это была первая страна Южной или Центральной Америки, которая отошла от гегемонии США во время холодной войны и стала искать социализма после избрания Сальвадора Альенде в 1970 году. Она изменила курс три года спустя, когда переворот Пиночета положил начало периоду правого военного правления. . Быстрый запуск беспошлинной торговли по всему региону.

Казначейство Он выиграл первый тур голосования 21 ноября. на два процентных пункта, но Бореку удалось выиграть в воскресенье, расширив свою базу в Сантьяго и привлекая сельских избирателей. В северном округе Антофагаста, где он занял третье место в первом туре голосования, он победил Борека Каста примерно на 20 очков.

Призраки и старые подразделения вернулись, чтобы преследовать ожесточенную боевую кампанию, во время которой Каст: Кто имеет историю защиты военной диктатуры Он безуспешно пытался изобразить своего соперника марионеткой своих союзников по Коммунистической партии, которые перевернут самую стабильную и передовую экономику в Латинской Америке.

Однако Каст неожиданно прославился поражением. После публикации в Твиттере фотографии, на которой он поздравляет своего оппонента с «большой победой», он посетил предвыборный штаб Борека, чтобы увидеть нового президента. «Габриэль Борек может рассчитывать на нас», — сказал Каст, отец девяти детей.

Уходящий чилийский президент, консервативный миллиардер Себастьян Пинера, провел видеоконференцию с Бореком, чтобы предложить полную поддержку своего правительства в течение трехмесячного переходного периода.

В метро Сантьяго, очага протестов 2019 года, молодые сторонники Борека размахивали флагами с именем кандидата, прыгая и крича, направляясь в центр города, чтобы произнести победную речь.

«Это исторический день, — сказал учитель Борис Сото. Мы победили не только фашизм и правые, но и страх.

В жаркий день в Чили голосование было омрачено проблемами с общественным транспортом по всей стране, хотя правительство заявило, что сделало все от него зависящее, чтобы избиратели добрались до избирательных участков.

Явка избирателей — на 1,2 миллиона человек проголосовало больше, чем в первом туре — составила почти 56%, что является самым высоким уровнем с тех пор, как голосование перестало быть обязательным девять лет назад.

Борек станет самым молодым современным президентом Чили, когда он вступит в должность, и вторым миллениалом, возглавившим Латинскую Америку после президента Сальвадора Наджиба Букеле. Еще один глава государства — Джакомо Симончини из Сан-Марино в Европе, который моложе.

сказала Синтия Арсон, директор программы Латинской Америки в Центре Вильсона в Вашингтоне.

«Чилийская демократия сегодня определенно победила».

Рынки отреагировали менее активно: в понедельник чилийский песо упал, а индекс акций, выраженных в долларах, упал на 10%. Падение песо на 2% привело к его снижению почти на 20% с тех пор, как в мае чилийцы избрали конституционное собрание, в котором доминируют левые и независимые депутаты, чтобы переписать рыночную конституцию страны.

Ассошиэйтед Пресс и Рейтер внесли свой вклад в этот отчет.