Газпромбанк России углубляет связи с индийскими банками для двусторонней торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апреля (Рейтер). Российский Газпромбанк расширил свои связи с банками в Индии, чтобы ускорить торговлю национальными валютами между двумя странами, сообщил агентству Рейтер в понедельник один из топ-менеджеров. Индия.

Торговля между Индией и Россией резко возросла после того, как в прошлом году Запад ввел санкции против России из-за ее агрессии на Украине, что привело к изменению потока нефти и других товаров.

«Мы много работали, чтобы установить наш партнерский статус с индийскими банками, наши представители здесь много работали», — сказала Рейтер заместитель председателя правления Газпромбанка Элина Борисенко в кулуарах делового диалога между Индией и Россией в Нью-Дели. в понедельник.

«Теперь у нас есть инфраструктура, платежи из банков… это намного лучше, чем было три месяца назад», — добавил он.

Газпромбанк является третьим по величине кредитором России по размеру активов и ключевым каналом для российской торговли энергоносителями.

Из-за высоких закупок нефти торговый баланс все больше склоняется в пользу России. Борисенко сказал, что баланс может быть улучшен за счет инвестиций российских компаний в инфраструктурные проекты в Индии.

«Мы верим, что (торговля) будет хорошо, она улучшится, и… платежи между Россией и Индией будут все больше и больше увеличиваться в национальных валютах», — сказал он.

В прошлом году Индия ввела более широкие рамки для облегчения внешней торговли в рупиях, и с тех пор многие иностранные банки, в том числе Газпромбанк и другие российские фирмы, открыли счета Vostro в индийских банках.

Репортаж Нидхи Верма, редактирование Марк Поттер

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