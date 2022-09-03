«Газпром» закрыл газопровод в Германию

Гейр Молсон и Джоанна Козловска | Служба новостей

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил в пятницу, что пока не может возобновить поставки природного газа по крупному трубопроводу в Германию из-за того, что, по его словам, необходимы срочные ремонтные работы, всего за несколько часов до того, как поставки должны были возобновиться.

Российская государственная энергетическая компания закрыла газопровод «Северный поток-1» в среду, как она заявила, на три дня работы.

В сообщении в социальной сети в пятницу вечером она сообщила, что выявила «неисправности» в турбинах, и добавила, что трубопровод не будет работать, пока они не будут устранены.

Это было последним событием в саге, в которой «Газпром» назвал технические проблемы причиной сокращения потока газа по «Северному потоку-1» — объяснение, которое немецкие официальные лица отвергли как прикрытие политической игры власти после российского вторжения в Украину.

«Газпром» заявил, что обнаружил утечки масла из четырех турбин компрессорной станции «Портовая» на российском конце трубопровода, включая единственные работающие турбины. Он утверждал, что получил предупреждение от службы промышленной безопасности России о том, что утечки «не позволяют безопасно и безотказно работать газотурбинному двигателю».

«В связи с этим необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию… газоперекачивающей установки в связи с выявленными нарушениями в целом (безопасности)», — сказали в компании.

«Газпром» начал сокращать поставки по «Северному потоку-1» в середине июня, обвиняя в задержках поставки турбин, отправленных в Канаду для ремонта. С тех пор Канада разрешила поставку турбин в Германию, которая заявила, что ничто не мешает отправить их в Россию, кроме того, что Россия заявила, что хочет эту деталь.

В последние недели Nord Stream 1 работает только на 20% своей мощности.

Россия, на долю которой до начала сокращений приходилось чуть более трети газовых поставок Германии, также сократила поставки газа в другие европейские страны, которые в войне встали на сторону Украины.

Природный газ используется для энергетики, отопления домов и офисов, выработки электроэнергии. Увеличение суммы в резерве было в центре внимания правительства Германии после вторжения России в Украину, чтобы избежать нормирования для отрасли по мере роста зимнего спроса.

Складские помещения в Германии в настоящее время заполнены более чем на 84%.

Глава немецкого регулятора энергосистем Клаус Мюллер написал в Твиттере, что решение России пока оставить «Северный поток-1» закрытым повышает важность новых терминалов СПГ, которые Германия планирует запустить этой зимой, хранилищ газа и «требует большой экономии» газа.

«Хорошо, что Германия сейчас лучше подготовлена, но теперь дело за каждым», — добавил Мюллер.

Европейский Союз только что достиг своей цели по заполнению своих запасов газа до 80% до крайнего срока 1 ноября, несмотря на сокращение поставок из России.

Европейские коммунальные предприятия изо всех сил пытались найти дополнительные поставки в летние месяцы, чтобы подготовиться к потребности в зимнем отоплении, покупая дорогой СПГ, который доставляется по морю, а дополнительные поставки поступают по трубопроводу из Норвегии и Азербайджана.

Аналитики говорят, что опасения по поводу зимнего дефицита несколько утихли по мере того, как продолжается хранение, но полное сокращение может подвергнуть Европу серьезным проблемам.

Козловская внесла свой вклад из Лондона.