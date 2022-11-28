«Газпром» заявил о непосредственной угрозе прекращения поставок газа в Молдову

28 ноя (Рейтер) — Российский производитель газа Газпром (ГАЗП.ММ) Молдова сняла свою угрозу прекратить поставки газа в Молдову с понедельника, но заявила, что оставляет за собой право сократить или остановить потоки в будущем, если Молдова не выполнит согласованные платежи.

На прошлой неделе «Газпром» обвинил Украину в прекращении поставок газа через страну по пути в Молдову, что Киев отрицал, и заявил, что может начать сокращать эти потоки с понедельника.

В своем последнем заявлении «Газпром» сообщил, что компания «Молдова природный газ» оплатила поставки газа в ноябре, добавив, что он получил оплату за газ, который, по его словам, предназначался для молдавских потребителей, но остался в Украине.

Однако «Газпром» обвинил Молдову в «систематических нарушениях» платежных обязательств и добавил: «Газпром» оставляет за собой право сократить поставки или полностью приостановить их в случае нарушения платежных обязательств».

Европейские цены на газ выросли на прошлой неделе из-за угрозы «Газпрома» перекрыть поставки в Молдову, поскольку маршрут поставок через Украину является последним действующим газовым коридором России в Европу.

К 12:13 по Гринвичу в понедельник голландский эталонный контракт на месяц с досрочным погашением снизился на 3,2% до 121,15 евро/МВтч.

Поставки газа являются постоянным источником напряженности между Россией и Молдовой. «Газпром» заявляет, что бывшая советская республика должна ему около 9 миллиардов долларов — долг, накопившийся за десятилетия из-за неуплаты отколовшемуся от Молдовы Приднестровью, где дислоцировано около 1200 российских солдат.

Молдова отказывается признавать долг своим. В настоящее время Приднестровье потребляет около 40% импортируемого в страну газа, но не платит за него молдавскому правительству и отказывается обсуждать этот вопрос.

Вадим Сепан, глава «Молдовагаза», заявил в понедельник, что представленный счет за газ за ноябрь удвоился до 42 миллионов долларов, которые, по его словам, оплатила «Молдовагаз», на фоне возросшего спроса на газ со стороны Приднестровья.

В знак продолжающихся потоков «Газпром» отдельно заявил в понедельник, что в понедельник он поставит 42,2 млн кубометров газа в Европу через Украину, что лишь немного ниже уровня воскресенья в 42,6 млн кубометров. Обе цифры включают потоки в Молдову.

Раньше Россия поставляла около 40% природного газа в Европу, в основном по трубопроводам, но большая часть этого экспорта прекратилась с началом войны.

На прошлой неделе Молдова и Украина обвинили Россию в использовании поставок газа в качестве инструмента шантажа. Москва отвергает это обвинение.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Марк Тревельян и Дэвид Эванс

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