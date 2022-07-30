«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию

Москва требует выплаты в рублях в ответ на западные санкции, наложенные на Москву из-за ее войны с Украиной.
Санкции заморозили большую часть валютных резервов России и отрезали ее финансовые институты от международной банковской системы. Настаивая на рублевых платежах, Москва заставляет Европу покупать свою валюту.
Заявление Газпрома было сделано на следующий день после того, как латвийская энергетическая компания Latvijas Gas объявила, что будет покупать газ в соседней России.
Ранее в этом месяце латвийский парламент проголосовал за план запрета поставок российского газа с января 2023 года.
Между тем, в начале этого месяца «Газпром» резко сократил потоки по газопроводу «Северный поток-1», обвинив Запад в отключении ключевого оборудования из-за санкций. Европа назвала действия России политически мотивированными.
Этот шаг побудил Германию объявить «газовый кризис» и реализовать вторую фазу своего трехэтапного плана газовых чрезвычайных ситуаций.
Однако альянс разбавил свои амбиции, предложив странам некоторые существенные уступки. Совет ЕС заявил, что ЕС освободит страны, которые не связаны с газовыми сетями других членов, от целевого показателя в 15%, поскольку «значительные объемы трубопроводного газа не могут быть высвобождены в интересах других государств-членов». Пресс-релиз.
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