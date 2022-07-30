«Газпром» заявил о прекращении поставок газа в Латвию

Это объявление является последней эскалацией энергетического спора между Россией и Европейским Союзом. «Газпром» уже сократил ежегодные поставки газа потребителям как минимум в шести европейских странах — Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах — из-за того, что они не платят в рублях.

Москва требует выплаты в рублях в ответ на западные санкции, наложенные на Москву из-за ее войны с Украиной.

Санкции заморозили большую часть валютных резервов России и отрезали ее финансовые институты от международной банковской системы. Настаивая на рублевых платежах, Москва заставляет Европу покупать свою валюту.

Заявление Газпрома было сделано на следующий день после того, как латвийская энергетическая компания Latvijas Gas объявила, что будет покупать газ в соседней России.

Ранее в этом месяце латвийский парламент проголосовал за план запрета поставок российского газа с января 2023 года. Между тем, в начале этого месяца «Газпром» резко сократил потоки по газопроводу «Северный поток-1», обвинив Запад в отключении ключевого оборудования из-за санкций. Европа назвала действия России политически мотивированными. Трубопровод, по которому в прошлом году поставлялось около 35% всего импорта российского газа в Европу, был остановлен на 10 дней для планового ремонта. когда Импорт возобновлен На прошлой неделе газ по «Северному потоку-1» прошел на 40% от его полной мощности. Этот шаг побудил Германию объявить «газовый кризис» и реализовать вторую фазу своего трехэтапного плана газовых чрезвычайных ситуаций. Европейский Союз, членом которого является Латвия, на прошлой неделе согласился сократить потребность в природном газе на 15% этой зимой в целях экономии газа, «чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России». Однако альянс разбавил свои амбиции, предложив странам некоторые существенные уступки. Совет ЕС заявил, что ЕС освободит страны, которые не связаны с газовыми сетями других членов, от целевого показателя в 15%, поскольку «значительные объемы трубопроводного газа не могут быть высвобождены в интересах других государств-членов». Пресс-релиз. READ Россия рассматривает возможность продажи электроэнергии Казахстану на фоне нехватки крипто-майнеров - Bitcoin News