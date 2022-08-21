«Газпром» заявил, что магистральный газопровод в Европу будет остановлен на плановое техническое обслуживание

Государственная энергетическая компания «Газпром» объявила в пятницу, что крупный российский газопровод будет закрыт на три дня на техническое обслуживание в конце этого месяца, что усилит экономическое давление на Германию и другие европейские страны, производство электроэнергии которых зависит от топливной промышленности. Электричество и отопление дома.

Последнее отключение произойдет через месяц после того, как «Газпром» восстановил поставки природного газа по газопроводу всего на пятую часть своей мощности после предыдущего отключения на техническое обслуживание.

Россия обвинила перекрытие газопровода в технических проблемах, но Германия назвала отключение политическим ходом Кремля, направленным на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на фоне конфликта в Украине.

Цены на природный газ выросли в пятницу после объявления и теперь вдвое выше, чем год назад.

В заявлении «Газпрома», размещенном в Интернете, говорится, что запланированное отключение с 31 августа по 2 сентября связано с «текущим техническим обслуживанием» на крупной насосной станции вдоль трубопровода «Северный поток-1», который связывает западную часть России и Германию.

Цены на природный газ подскочили после того, как Россия сократила или остановила поставки природного газа в десятки стран Европейского союза, что привело к росту инфляции и повышению риска сползания Европы в рецессию.

Министерство экономики Германии сообщило в электронном письме Associated Press, что оно приняло к сведению планируемое прекращение «Газпромом» строительства «Северного потока-1».

смотреть | Соглашение Европейского Союза о сокращении потребления газа: Правительства ЕС достигли соглашения о нормировании газа Страны Евросоюза согласились на предложение добровольно сократить потребление газа на 15% этой зимой. Сделка была заключена после того, как российская государственная энергетическая компания «Газпром» заявила, что перекроет потоки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию.

«Мы отслеживаем ситуацию в тесном сотрудничестве с Федеральным сетевым агентством», которое регулирует рынки газа, — сообщили в министерстве. Потоки газа по «Северному потоку-1» в настоящее время не изменились и составляют 20 процентов.

Недавно объявленное отключение на техническое обслуживание вызывает дополнительные опасения, что Россия может полностью отключить подачу газа, используемого для выработки электроэнергии, производства электроэнергии и отопления домов, в попытке получить политическое влияние на Европу, поскольку она пытается увеличить объемы хранения на зиму.

Германия недавно объявила, что ее газохранилища достигли 75-процентной мощности, на две недели раньше намеченной даты 1 сентября. Немцев призвали сократить потребление газа сейчас, чтобы стране хватило на следующую зиму.

По словам «Газпрома», после завершения работ поток газа по «Северному потоку-1» возобновится на прежнем уровне в 33 миллиона кубометров, или всего 20 процентов пропускной способности газопровода.

«Газпром» заявил, что текущий ремонт будет проводиться совместно со специалистами Siemens, ссылаясь на своего немецкого партнера Siemens Energy.