Газпром контролирует лучшую социальную сеть в России

Российский «Газпром» взял под свой контроль крупнейшую в стране социальную сеть «ВКонтакте» после ряда сделок по выкупу у компании российского миллиардера Алишера Усманова.

Сделки позволяют российскому государству активно участвовать в ключевой части киберпространства России в то время, когда критики заявляют, что Кремль ведет агрессивную кампанию по укреплению своего контроля над платформами социальных сетей.

Инвестиционная компания Усманова USM Holdings продала 45% акций MF Technologies, холдинговой компании, контролирующей VK Group, российской страховой компании Sogaz, сообщили в четверг обе компании.

Сделка дает Согаз — основанный Газпромом и компанией считать Среди других крупных акционеров — главные союзники и друзья президента России Владимира Путина — голосование в ВК составляет чуть более 25%.

VK ранее назывался Mail.Ru и контролирует ряд других интернет-компаний вместе с социальной сетью. Условия сделки не разглашаются.

Газпромбанк, финансовое подразделение газового гиганта, также увеличил свою долю в MF Technologies с 36% до 45%. В пятницу его перенесли мониторинг Об этом говорится в сообщении компании.

Сделки дают «Газпрому» через его дочерние и зависимые общества контроль над 50% голосующих акций ВКонтакте, одного из самых посещаемых веб-сайтов в России.

«Дочерние компании Газпрома фактически перешли под контроль акционеров ВКонтакте», — сказал Владимир Беспалов, аналитик ВТБ Капитал.