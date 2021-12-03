Газпром контролирует лучшую социальную сеть в России

Российский «Газпром» взял под свой контроль крупнейшую в стране социальную сеть «ВКонтакте» после ряда сделок по выкупу у компании российского миллиардера Алишера Усманова.
Сделки позволяют российскому государству активно участвовать в ключевой части киберпространства России в то время, когда критики заявляют, что Кремль ведет агрессивную кампанию по укреплению своего контроля над платформами социальных сетей.
Инвестиционная компания Усманова USM Holdings продала 45% акций MF Technologies, холдинговой компании, контролирующей VK Group, российской страховой компании Sogaz, сообщили в четверг обе компании.
Сделка дает Согаз — основанный Газпромом и компанией считать Среди других крупных акционеров — главные союзники и друзья президента России Владимира Путина — голосование в ВК составляет чуть более 25%.
VK ранее назывался Mail.Ru и контролирует ряд других интернет-компаний вместе с социальной сетью. Условия сделки не разглашаются.
Газпромбанк, финансовое подразделение газового гиганта, также увеличил свою долю в MF Technologies с 36% до 45%. В пятницу его перенесли мониторинг Об этом говорится в сообщении компании.
Сделки дают «Газпрому» через его дочерние и зависимые общества контроль над 50% голосующих акций ВКонтакте, одного из самых посещаемых веб-сайтов в России.
«Дочерние компании Газпрома фактически перешли под контроль акционеров ВКонтакте», — сказал Владимир Беспалов, аналитик ВТБ Капитал.
Из-за сложной структуры владения ВК экономическая доля Согаза и Газпром-Медиа останется ниже 5% — это означает, что они будут иметь решающий голос в отношении управления компанией, операций и других стратегических решений, но инвестиции не принесут значительная финансовая отдача.
«Газпром-медиа» заявило в пятницу, что ВК останется «независимой компанией».
ВКонтакте, которую часто называют «русским Facebook», является крупнейшей социальной сетью в стране с почти 100 миллионами пользователей.
Социальная сеть уже рассматривалась как близкая к российскому правительству, и критики обвиняли компанию в том, что она легко делится пользовательскими данными с российскими службами безопасности. Он был основан российским бизнесменом Павлом Дуровым, который продал его в 2014 году. Цитировать давление со стороны ФСБ.
Соглашение было заключено после того, как Кремль в течение многих лет постепенно стремился усилить свой контроль над российским Интернетом, который оставался относительно пустым пространством, даже несмотря на то, что традиционные СМИ попали под контроль государства или олигархи считались столь близкими к Путину.
В 2019 году крупнейшей технологической компанией России был Яндекс. принужденный Создать новую модель управления, передав контроль над такими областями, как хранение пользовательских данных и корпоративное партнерство с иностранными компаниями, новому совету директоров, большинство членов которого назначаются государственными учреждениями.
Правительство также пыталось оказать давление на легионеров. Компании обязаны хранить данные российских пользователей на серверах, расположенных в России, и со следующего года всем крупным интернет-компаниям придется открывать российские офисы или столкнуться с большими штрафами.
«Газпром», похоже, находится в авангарде установления контроля над российской частью Интернета.
Медиа-подразделение «Газпром-Медиа» в понедельник запустило российский самолет. Выдача от TikTok в явной попытке составить конкуренцию популярному китайскому приложению.
«Газпром-медиа» возглавляет Александр Жаров, бывший глава Роскомнадзора по цензуре и цензуре российских СМИ.
Агентство AFP внесло свой вклад в подготовку отчета.
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