В понедельник российский государственный газовый гигант «Газпром» заявил, что вдвое сократит потоки газа по трубопроводу «Северный поток-1» в Германию, до 20% его пропускной способности. Официальный представитель США заявил, что этот шаг был ответом на западные санкции и поставил Запад на «неизведанную территорию», когда речь заходит о том, хватит ли Европе газа, чтобы пережить зиму.

По словам официальных лиц, в ответ на беспорядки Белый дом во вторник направил в Европу Амоса Хохштейна, координатора президента по глобальной энергетике. Он едет в Париж и Брюссель, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств с Рабочей группой США и ЕС по энергетике, которая была сформирована в марте, через месяц после вторжения России в Украину.

«Это наш самый большой страх», — сказал официальный представитель США. По словам чиновника, влияние Европы может бумерангом вернуться в США, что приведет к росту цен на природный газ и электроэнергию. Это также станет ключевым испытанием европейской стойкости и единства против России, поскольку Кремль не проявляет никаких признаков того, что отступит от Украины.

США и Брюссель призывают членов ЕС экономить газ на зиму, а министры энергетики во вторник в принципе согласились сократить потребление газа на 15% в период с августа по март.

По словам официальных лиц, в ближайшие дни будет обсуждаться увеличение производства атомной энергии в Европе для компенсации нехватки газа. Германия планирует полностью отказаться от использования атомной энергии к концу 2022 года, но официальные лица США надеются убедить Берлин продлить срок службы трех оставшихся атомных электростанций в условиях энергетического кризиса, сказал чиновник. Официальные лица США, которые были в особенно тесном контакте с немецкими и французскими официальными лицами по этому вопросу, глубоко обеспокоены тем, что зимой Европа может столкнуться с острой нехваткой газа. Это связано с тем, что страны ЕС будут бороться за пополнение своих резервов в ближайшие несколько месяцев, поскольку «Северный поток-1» обеспечивает лишь часть своей мощности. READ Российские ЛГБТ-зрители приветствуют юмористический онлайн-романтический сериал на фоне запрета на гомосексуализм Германия отказалась от планов по строительству еще одного газопровода Россия-Европа, «Северного потока — 2», после того, как в феврале Россия вторглась в Украину. США выступили против строительства трубопровода, предупредив, что это только усилит зависимость Европы от российского газа. Но Германия утверждает, что трубопровод является чисто коммерческим проектом и будет служить энергетическим мостом по мере постепенного отказа от атомной энергии и угля. В конечном итоге США предоставили исключения, которые позволили трубопроводу двигаться вперед, не блокируя санкции. Теперь, по словам официальных лиц, 15-процентного сокращения потребления газа в Европе в сочетании с увеличением глобального экспорта сжиженного природного газа в Европу, включая США, может быть недостаточно, чтобы компенсировать дефицит. «Это открытая газовая война России против объединенной Европы», — заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель США сказал, что было ясно, что русские пытались «дестабилизировать Европу» и «наброситься на нее», поскольку им не удалось достичь своих целей в Украине. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что действия России являются последней попыткой «использовать природный газ в качестве политического и экономического оружия». «Энергетическое принуждение России оказало давление на энергетические рынки, подняло цены для потребителей и поставило под угрозу глобальную энергетическую безопасность. Эти действия подчеркивают важность работы, проводимой Соединенными Штатами и Европейской комиссией, чтобы мы перестали полагаться на российскую энергию», — сказал представитель. сказал. «Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами, чтобы уменьшить зависимость от российской энергии и поддержать их усилия по подготовке энергетических рынков к дальнейшей дестабилизации России».