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«Газпром» сокращает поставки газа в Европу | Российско-украинские военные новости

26 июля, 2022
Vsevolod Egorov

Российский энергетический гигант «Газпром» заявил, что планирует сократить поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию всего на 20 процентов позже на этой неделе, поскольку Москва ужесточает контроль над Европой на фоне войны на Украине.

В понедельник «Газпром» заявил, что сократит добычу до 33 миллионов кубометров в сутки — вдвое меньше текущего, уже сниженного уровня — с 04:00 по Гринвичу в среду, когда он должен прекратить эксплуатацию газовой турбины Siemens Energy по указанию отраслевого наблюдателя. .

Но Германия заявила, что для последнего сокращения нет технических причин, поскольку Россия и Запад обмениваются экономическими ударами в ответ на продолжающееся наступление российских военных на Украине.

Президент России Владимир Путин «ведет коварную игру», заявил министр экономики Германии Роберт Хебек информационному агентству DPA. «Он пытается ослабить массовую поддержку Украины и вбить клин в наше общество. Для этого он разжигает неопределенность и взвинчивает цены. Мы противостоим этому единством и согласованными действиями.

Трубопровод «Северный поток-1» мощностью 55 млрд кубометров в год является крупнейшим российским газопроводом в Европу.

Европейский союз, который стремился снизить свою энергетическую зависимость от России, неоднократно обвинял Москву в использовании энергетических угроз, в то время как Кремль говорит, что дефицит вызван проблемами с техническим обслуживанием и последствиями западных санкций.

Политики в Европе говорят, что Россия может перекрыть поставки газа этой зимой, что подтолкнет Германию к рецессии и приведет к повышению цен для потребителей, которые уже борются с высокими ценами на продукты питания и энергию.

На прошлой неделе Германия вынудила Uniper, крупнейшего импортера газа из России, выделить 15 миллиардов долларов на помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал Европу ответить на «газовую войну» России усилением санкций против Москвы. «Это открытая газовая война России против объединенной Европы», — заявил Зеленский в ответ на заявление «Газпрома».

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«Им все равно, что будет с людьми, как они будут страдать — голод, зимний холод и нищета из-за заблокированных портов… или оккупация. Это разные формы терроризма», — заявил президент Украины в своем ежедневном видеообращении. сообщение. «Вот почему вы должны дать отпор».

предупреждение Путина

Путин предвосхитил последнее сокращение, предупредив в этом месяце Запад, что продолжение санкций может спровоцировать катастрофический скачок цен на энергоносители для потребителей во всем мире.

В июне Россия уже сократила расход газа по «Северному потоку-1» на 40 процентов, сославшись на поздний возврат турбины, которую обслуживала Siemens Energy в Канаде — объяснение, которое Германия отклонила как фиктивное.

Он полностью закрыл Nord Stream 1 для ежегодного технического обслуживания на 10 дней в этом месяце и перезапустил его в прошлый четверг — по-прежнему на 40 процентов от нормы.

Обслуживание этой первой турбины до сих пор вызывает споры, поскольку она возвращается в Россию из-за документов и противоречивых отчетов.

«Газпром» в понедельник заявил, что получил документы от Siemens и Канады, но «они не устраняют ранее выявленные риски и не вызывают дополнительных вопросов».

Он сказал, что все еще есть вопросы о санкциях ЕС и Великобритании, добавив, что «резолюция имеет решающее значение для поставки двигателя в Россию и срочной замены других газотурбинных двигателей для компрессорной станции «Портовая».

Siemens Energy заявила, что может немедленно начать поставки отремонтированной турбины в Россию, и что мяч находится на стороне «Газпрома».

«Немецкие власти предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. «Газпрому» об этом известно», — говорится в сообщении.

«Однако таможенные документы на ввоз в Россию отсутствуют. «Газпром» как заказчик должен их предоставить.

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Немецкая компания заявила, что нет никакой связи между проблемой турбины и сокращением газа, осуществленным или объявленным «Газпромом», который не сразу ответил на запрос о комментариях.

Россия прекратила или сократила поставки природного газа в дюжину стран ЕС.

Кремль ранее заявлял, что Москва не заинтересована в полном прекращении поставок российского газа в Европу, которая пытается заполнить подземные хранилища в преддверии пикового зимнего спроса.

Перебои повысили риски для поставок газа на континент: на прошлой неделе Европейский союз предложил странам-членам сократить потребление газа на 15 процентов в период с августа по март.

Россия является вторым в мире экспортером нефти после Саудовской Аравии и крупнейшим в мире экспортером природного газа. Европа импортирует 40 процентов своего газа и 30 процентов своей нефти из России.

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