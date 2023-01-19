«Газпром» сокращает транзит газа в Европу через Украину

МОСКВА (Рейтер) — Российский энергетический гигант Газпром (ГАЗП.ММ) В четверг он заявил, что отправит 25,1 млн кубометров газа в Европу через Украину в четверг, сократив его поставки в ЕС.

Экспорт российского газа в Европу по трубопроводам упал до постсоветского минимума в 2022 году, поскольку поставки его крупнейшему потребителю были задержаны конфликтом на Украине и предполагаемым саботажем на ключевом трубопроводе.

Во вторник «Газпром» уже сократил потоки до 32,6 млн кубометров, что примерно на 8% меньше, чем в предыдущие несколько дней.

Компания поставила через Украину от 35,4 до 35,5 млн кубометров газа в период с 6 по 16 января после экспорта более 40 млн кубометров в день на протяжении большей части второй половины прошлого года и первых трех дней 2023 года.

Кремль передал вопросы о сокращении поставок газа в Европу через Украину в последние дни в «Газпром», заявив, что это коммерческий вопрос.

«Это вопрос к компании, — сказал в ежедневной телефонной беседе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. — Речь идет о коммерческих поставках, а это информация о компании».

Трейдер газа, участвующий в торговле западными коммунальными услугами на украинском транзитном маршруте, сказал, что текущая ситуация является сочетанием двух факторов: низкого спроса на газ и мягкой зимы, с одной стороны, и подрыва доверия покупателей к Газпрому как надежному поставщику. с другой.

Итальянская энергетическая компания Eni (ENI.MI) В четверг он заявил, что у компании нет проблем с поставками газа из России.

«Газпром» не ответил на запрос о дополнительных комментариях.

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