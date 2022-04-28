Гаитяне изо всех сил пытаются найти еду и кров на фоне новой битвы между бандами

Тяжелая перестрелка раздается в некогда тихом районе столицы Гаити, который стал отправной точкой групповой драки, в результате которой на этой неделе погибли по меньшей мере 20 человек, более десятка получили ранения и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

ПОРТ-О-ПРЕНС, Гаити. В четверг в некогда тихом районе столицы Гаити раздалась тяжелая стрельба, ставшая эпицентром групповой драки, в результате которой по меньшей мере 20 человек погибли, более дюжины получили ранения и тысячи были вынуждены бежать. побег. дома на этой неделе.

Родители хватали своих детей за руки, пока те балансировали на головах мешками с тем немногим имуществом, которое им удалось спасти после того, как гангстеры выгнали их из дома.

Боевые действия в четырех провинциях напротив Порт-о-Пренса — это новый уровень криминального насилия, которое обострилось по мере того, как все более могущественные банды пытаются захватить все больше территории во время вакуума политической власти, образовавшегося после убийства президента Жовенеля 7 июля. Мойзе.

«Я оставила все это позади», — сказала 35-летняя Керлин Брутус, сбежавшая со своими тремя детьми из района Пот-Бойер, давно тихого района, где она живет уже более 25 лет.

Ей пришлось отказаться от своего 96-летнего парализованного отца, потому что она не могла его удержать. «Я не знаю, как он себя чувствует, если он еще жив», — сказала она.

Брут сказал, что она продолжает молиться за него, пытаясь найти приют для своей семьи. Они собирались под крыльцом магазина с навесом, защищавшим их от дождя, но она искала постоянное убежище.

Кажется, что у этой страны нет полномочий. Никто не пришел сюда, чтобы увидеть нас. Мы не знаем, как долго мы будем здесь или как долго это продлится», — сказала она, вторя разочарованию гаитян в связи с эскалацией насилия.

Около 100 полицейских, вооруженных автоматическим оружием, были направлены по соседству для обыска людей и их имущества, но поблизости вспыхнула перестрелка.

Администрация премьер-министра Ариэля Анри изо всех сил пыталась улучшить безопасность, даже несмотря на то, что она получила помощь от международного сообщества для поддержки полицейского управления, которое недоукомплектовано кадрами и недофинансировано.

Власти заявили, что в воскресенье началась драка между бандой, известной как Чин Мэн (Плохой пес на гаитянском креольском языке), и бандой 400 Маозу, похитившей 17 американских миссионеров в прошлом году. Банда 400 Mawozo является более сильной из двух и уже давно обвиняется в похищении людей и других видах насилия.

Правительственные чиновники заявили, что они обеспокоены эскалацией насилия в этом районе и тем, что люди продолжат бежать.

«Это почти стоило мне жизни, потому что они ворвались в мой дом и бросили меня на пол», — сказала 25-летняя Мелисса Витал, у которой есть 3-летняя дочь. «К счастью, моего друга там не было, потому что они убивали людей, которых нашли в домах».

Она сказала, что члены банды приказали ей и ее дочери покинуть свой дом в Пот-Бойере.

«Я не знаю, куда теперь идти», — сказала Виталь, добавив, что чувствует слабость, потому что она все еще кормит грудью свою дочь, но ей нечего есть. «Я ношу одну и ту же одежду с воскресенья».

Тысячи гаитян, пострадавших от прошлогодней волны бандитизма в общине Мартиссант на юге Порт-о-Пренса, все еще живут в переполненных и антисанитарных правительственных убежищах, и неясно, куда денутся вновь перемещенные семьи.

Эммануэль Персент, координатор Агентства гражданской защиты Гаити, сообщил Associated Press, что официальные лица обеспечили перемещенных лиц туалетными принадлежностями и тарелками со спагетти, рисом и бобами.

«Мы надеемся, что ситуация не ухудшится», — сказал он.

Власти говорят, что боевые действия в районах Пот-Бойер, Круа-де-Мишен, Марикаж и Мабо могут отрезать основные дороги, ведущие в северный регион Гаити. Воюющие банды уже оккупировали главную дорогу, ведущую в южную часть Гаити, что затрудняет доставку помощи пострадавшим от прошлогоднего смертоносного землетрясения.

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Репортер Associated Press Даника Кото внесла свой вклад в этот отчет в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.