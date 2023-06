Галерея: Подробный обзор официального путеводителя по Zelda: Tears Of The Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла чуть больше месяца назад, и какой это был месяц! Каждый из нас провел сотни часов, исследуя этот огромный Хайрул, побеждая монстров и решая головоломки. Но, признаемся, многие из нас застряли в пути один или два раза.

Итак, куда вы обращаетесь, когда обнаруживаете, что увязли в какой-то проблеме и не можете двигаться дальше? Конечно, вы можете ознакомиться с нашей путеводной кампанией TOTK в Nintendo Life (продолжайте, вы знаете, что хотите), но если вы ищете что-то более физическое, что-то, что напоминает вам о старых добрых днях игр, тогда вы можете вместо этого просмотреть страницы официального руководства Piggyback.

Это команда, которая ранее работала с Nintendo над решением всех проблем в Breath of the Wild, и Tears of the Kingdom выглядит довольно подробно. С выпуском нашего руководства на этой неделе наш хороший друг и продюсер видео для Чистый XboxКрейг, смог заполучить версию в твердом переплете и сделал несколько красивых фотографий, чтобы показать, что находится в магазине.

Следующая галерея даже не затрагивает всего, что содержится в книге, но если вы все еще пытаетесь играть в игру полностью вслепую, будьте осторожны, вы можете найти некоторые Спойлеры впереди О том, как выглядят некоторые враги и локации над землей.

И если эти фотографии вдохновят вас на создание собственной копии, вы можете найти ссылки как на коллекционную книгу в твердом переплете, так и на стандартную книгу в мягкой обложке внизу этой статьи.

Но сначала давайте посмотрим на книгу…

