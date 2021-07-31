Гандбол, Китайская Республика, Швеция ждут выхода в четвертьфинал, Норвегия остается непобежденной

Олимпийские игры в Токио-2020 – Гандбол – Женщины – Группа B – ОКР против Франции – Национальный стадион Йойоги – Токио, Япония – 31 июля 2021 года. Анна Седойкина из ОКР спасает удар от Франции Эстель Нзе Минько. Милли

ТОКИО (Рейтер) – Олимпийский комитет России вдохнул жизнь в свою защиту титула по гандболу, победив Францию ​​со счетом 28-27 в матче-реванше в финале Рио-2016 и выйдя в четвертьфинал женского турнира в субботу, а Швеция прошла квалификацию. по вкусу, со вкусом, стильно.

Екатерина Елена забила девять голов при том же количестве бросков, что и россияне, которые соревновались в качестве представителей Китайской Республики без их ведома из-за штрафных санкций за допинг, чтобы набрать пять очков в четырех матчах до их противостояния с Испанией.

«Нам это действительно было нужно. Нам это было нужно, как будто нам нужен воздух. Я горжусь этими девушками сегодня. Они дрались, как животные, и это было потрясающе. От одного разговора об этом у меня мурашки по коже», – сказала правый защитник ОКР Анна Вяжерева.

«Это было действительно сложно, потому что Франция – одна из сильнейших команд. Мы очень хорошо знаем друг друга. Я не знаю, сколько раз мы играли друг против друга, но это похоже на игру в дерби.

«Я была уверена в девочках, что мы собираемся это сделать, но мы королевы драмы. Мы могли бы выиграть более комфортно».

Швеция вступила в Бразилию через 50 минут на национальном стадионе Ёёги в Токио, после чего поздняя атака помогла им выиграть 34-31 и забить в плей-офф с семью очками в четырех матчах.

Элейн Хэнсон и Джамина Робертс забили по шесть голов за сборную Швеции, которые забили девять разных голов в великолепном многоборье и не проиграли во втором сете.

«Это фантастика, – сказала центральный защитник сборной Швеции Карин Стромберг. – Если бы кто-то сказал нам, что перед началом турнира мы бы очень гордились и, возможно, не поверили бы этому … Я очень горжусь собой и команда.”

Ранее Ангола, занявшая последнее место, обыграла Японию со счетом 28–25 и одержала первую победу в группе А и сохранила свои надежды на четвертьфинал. Наталья Сантос и Альбертина Касума забили по пять голов африканским чемпионам.

Поражение означает, что Япония займет четвертое место в группе, разделив ее с Южной Кореей и Анголой, так как им пришлось сожалеть об упущенных возможностях повысить свой счет в преддверии матча финального раунда с действующими чемпионами Норвегией.

Наступление Южной Кореи впервые в соревновании не принесло результата, поскольку она проиграла Черногории со счетом 28-26, и надежды двукратных олимпийских чемпионов на продвижение будут зависеть от их победы над Анголой и других результатов, которые будут иметь значение.

Венгрия одержала свою первую победу на Играх, поразив Испанию со счетом 29-25, в то время как Норвегия победила Нидерланды 29-27 и осталась непобедимой на вершине группы A.

(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Редакция Хью Лоусона

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