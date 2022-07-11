Ганц и Саар провели первое совместное партийное собрание и пообещали сформировать «широкое» правительство

Администрация Байдена обвиняет Россию в антисемитизме и эксплуатации страданий евреев

ВАШИНГТОН (JTA) — В резких выражениях администрация Байдена готова обвинить российское правительство в антисемитизме и использовании страданий евреев, заявляя, что его война против Украины является процессом «де-десемитизма».

«Для достижения своих грабительских целей Кремль использует страдания и жертвы всех, кто пережил Вторую мировую войну и пережил Холокост», — говорится в документе Госдепартамента США, который должен появиться сегодня на его веб-сайте. При этом Кремль отвлекает от критически важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого продвигает одну из самых коварных форм антисемитизма — искажение Холокоста.

Файл, ранее полученный Еврейским телеграфным агентством, появится на специальной странице «Обезвреживание дезинформации», посвященной разоблачению российской дезинформации в ее войне против Украины.

Он был приурочен к неофициальному заседанию Совета Безопасности ООН сегодня днем, на котором он призвал Россию поддержать свое требование о проведении расследования по делу об импичменте. Российское информационное агентство ТАСС в пятницу процитировало слова заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заявившего, что заседание станет «нашим ответом западным коллегам, которые выразили сомнения относительно одной из основных целей нашей специальной военной операции в Украине». , а именно устранение нацизма и утверждение, что мы преувеличиваем проблему».

В досье Госдепартамента США цитируются историки и учреждения памяти о Холокосте, в том числе Яд Вашем, Израильский мемориал Холокоста и Мемориальный музей Холокоста США, которые осуждают обвинения в клевете как ложные.

Трехстраничный документ подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем, а его семья пропала без вести во время Холокоста. На нем есть фотография Зеленского в кипе в окружении ортодоксальных евреев у Западной стены в Иерусалиме во время визита в 2020 году.

В досье Госдепартамента США о российской дезинформации будет показан портрет президента Украины Владимира Зеленского у Западной стены в Иерусалиме, 23 января 2020 г. (Офис Президента Украины)

«Кремль ошибочно утверждает, что худшими из нацистов на самом деле были евреи, и стремится преуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии», — говорится в документе.

В документе содержится ссылка на широко дискредитированное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова от мая о том, что евреи утверждают, что «самый большой антисемитизм — это сами евреи». Он цитирует израильских официальных лиц, осуждающих заявление Лаврова.

Документ завершается словами о том, что Россия оказывает медвежью услугу борьбе с антисемитизмом. «С ростом антисемитизма во всем мире крайне важно, чтобы все обращались к этой особенно пагубной форме российской дезинформации», — говорит она.