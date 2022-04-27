Гари Каспаров забил Новаку Джоковичу в российском спортивном центре

«Я всегда буду осуждать войну. Я никогда не поддержу то, чтобы быть ребенком войны. Я знаю, насколько это эмоционально травмирует. В Сербии мы все знаем, что произошло в 1999 году. На Балканах мы были свидетелями многих войн в новейшей истории. В Недавно в Белграде Джокович сказал: «Но я не могу поддержать решение Уимблдона, я думаю, что это сумасшествие. Когда политика мешает спорту, результат нехороший».

Каспаров в Твиттере напомнил Джоковичу о травмах войны, с которыми столкнулась Сербия.

«Россия может играть по порядку, но их убивает национальность. Российские спортсмены, которые не осуждают путинскую геноцидную войну в Украине, молча ее поддерживают. И неспособность серба сделать это особенно неуместно, учитывая историю», — сказал Каспаров, попавший в рейтинг номер один в мире За 255 месяцев своей карьеры, через Twitter.

Среди лучших игроков, которым будет не хватать Уимблдона, среди прочих можно назвать вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и четвертую ракетку мира белоруски Арину Собаленко.

Причина, по которой организаторы Уимблдона не позволили российским игрокам участвовать в соревнованиях в этом году, заключается в том, что «в свете такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии со стороны России было бы неприемлемо, чтобы российская система извлекала выгоду из участия российских или белорусских игроков с «чемпионами». ».