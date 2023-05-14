Гарри и Меган едят суши, слухи о беременности, по-видимому, опровергнуты

Меган Маркл Слухи о беременности циркулируют в сети уже несколько недель, но на основании чего и принц Гарри Судя по всему, это было на ужин… кажется, это чушь.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в город в пятницу в Санта-Барбаре, где свидетели сказали, что они только что вышли из ресторана под названием Суши-бар… в двух шагах от своей резиденции в Монтесито. Конечно, на буксире была какая-то охрана.

Видите ли, пара улыбалась, когда они покидали заведение — нам сказали, что они повернули за угол, чтобы войти в ожидающий SVU, который был припаркован возле соседней гостиницы Монтесито, после чего они взлетели. Наши источники говорят, что это было около 19:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

Хотя неясно, ели ли они что-нибудь внутри, мы думаем, что они могли что-то съесть. И зная, что в этом месте очень много сырой рыбы — это, вероятно, беспроигрышный заказ суши.

Причина, по которой это так важно… В последнее время ходили слухи, что у ММ может быть булочка в духовке. Некоторые предполагают, что это может быть причиной того, что ее пропустили. Коронация — Но догадки прижились еще больше, когда Тир Поход это появилось на прошлой неделе.

Люди заметили, что у нее что-то немного торчало под рубашкой, возле живота… и этого было достаточно. Для некоторых Поверить, что она ждала.



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Конечно, этот очень крошечный маленький Мэг Боб, который щеголял на свежем воздухе, с таким же успехом мог быть своего рода фан-пачкой — он действительно не похож на обычный животик, хотя немало онлайн-хакеров убеждены в этом. просто может быть. READ Dungeon & Fighter Fighting DNF Duel от Arc System Works выглядит знакомо в новом трейлере

Теперь, когда мы увидели, как она выходит из суши-бара — еды, которой обычно клянутся беременные женщины из-за рисков, которые она представляет для растущего плода, — кажется, мы можем отложить эту идею в постель.