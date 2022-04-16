Гарри и Меган катаются на мини-Land Rover.

ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ. Соревнования на Invictus Games начались в субботу с заезда по полосе препятствий перед вечерней церемонией открытия, на которой присутствовали основатель Игр принц Гарри и его жена Меган.
Гарри основал Invictus Games, чтобы помочь реабилитировать раненых и больных военнослужащих и ветеранов, дав им возможность участвовать в спортивных соревнованиях паралимпийского стиля. В этом году конкурс пройдет в Гааге, Нидерланды.
Перед церемонией открытия он приближался к мероприятию, объезжая полосу препятствий. Позже пара помахала публике, когда они ехали на миниатюрных Land Rover с детьми за рулем.
В пятницу герцог и герцогиня Сассекские, как также известны Гарри и Меган, посетили приветственное мероприятие для участников, их друзей и семьи, присоединившись к ним на мероприятии, которое продлится до 22 апреля.
Это было первое публичное появление пары в Европе с тех пор, как они отказались от своих официальных королевских ролей и переехали в Соединенные Штаты более двух лет назад.
Среди примерно 500 участников из 20 стран, участвующих в Играх, команда из 19 человек из Украины, многие из которых взяли небольшой перерыв в защите своей страны от российского вторжения, которое спровоцировало разрушительную войну.
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Участники соревнований принимают участие в легкой атлетике, стрельбе, велоспорте, гребле в помещении, тяжелой атлетике, волейболе, плавании, баскетболе на колясках и регби на колясках, а также в субботнем соревновании по вождению, организованном одним из официальных партнеров мероприятия, компанией Jaguar Land Rover.
бывший
Гарлемский фестиваль культуры, вдохновленный оскароносным «Летом души», запланирован на 2023 год.
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