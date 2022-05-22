Гарри Стайлс машет украинским флагом на концерте, демонстрируя солидарность со страной в разгар войны.

Продолжающееся вторжение России в Украину идет уже 87-й день, и многие актеры, певцы и знаменитости из индустрии развлечений продемонстрировали свою солидарность с пострадавшей от войны страной. Популярный как это было Певец Гарри Стайлс теперь также расширил свою поддержку страны во время своего последнего шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Многие фанаты и подписчики похвалили его за действия и поблагодарили за поддержку Украины.

Гарри Стайлс поддержал Украину на своем концерте в Нью-Йорке

Гарри Стайлс недавно вышел на сцену в Мэдисон-Сквер-Гарден и поддержал Украину во время своего аншлагового концерта. Люди Я упомянул, что певец набрал его номер Знак эпохи И она приняла украинский флаг, подаренный ему одним из зрителей. Он взял флаг и помахал им над головой, пока пел Знак эпохи Несколько фотографий моментов были загружены в социальные сети.

Посмотрите кадры с вечеринки Harry Styles в Нью-Йорке здесь.

Пользователи сети похвалили Гарри Стайлза за поддержку Украины во время концерта

Многие поклонники и последователи в Интернете обратились в социальные сети, чтобы воздать должное известному артисту за его действия в Мэдисон-Сквер-Гарден. Один фанат упомянул, что у них был «намного лучший» день во время войны, когда они увидели фотографию Гарри Стайлса с украинским флагом. Они также поблагодарили его за поддержку страны и написали: «О, Гарри… Большое спасибо за поддержку! Украина любит тебя. Это очень много значит для меня». Они также охарактеризовали фотографию певца с флагом как «мощную», поскольку поделились впечатлениями от его концерта в Интернете. Они назвали это «значимым моментом», похвалив Гарри за его солидарность со страной в эти трудные времена.

Это не первый раз, когда Гарри Стайлс предлагает свою поддержку Украине. Ранее он посетил фестиваль Coachella 2022 года и во время своего выступления осветил сцену цветами украинского флага, продемонстрировав свою солидарность со страной во время российского вторжения. Украинский флаг освещал сцену во время ее выступления, а публика приветствовала его.

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Фото: Twitter/@kimianila @allthelovexA