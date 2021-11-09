Гарри Стайлс раскрывает самую отвлекающую проблему Marvel

Мы все знаем вечность будет иначе. Направление Хлои Чжао, совершенно новые персонажи и история, охватывающая тысячелетия — фильм Marvel подтолкнул это обстоятельство, по крайней мере, по стандартам Диснея, во многих отношениях.

Но одно из самых больших изменений, которые он сделал вечность В нынешней формуле Marvel место в одной из первых строк диалога Брэста. После распаковки галереи, объясняющей, что такое Вечные, каждый из защитников Земли «активируется», и Икарис представляется Серси.

«Я Икарис», — говорит он тяжелым шотландским акцентом. «Я Серсея», — ответила она в британском стиле. Это может показаться безобидным, но вечность Решите огромную проблему Marvel на раннем этапе ее существования, только чтобы испортить эту деликатную трансформацию еще одной своей собственной. Правильно: мы говорим о диалектах.

Почему у вечности разные акценты?

Десять вечных, пять диалектов. Студия Marvel

Юридически все Вечные были «рождены» одновременно, вошли в человеческое общество в одно и то же время и веками жили вместе. Если все это правда, почему все они говорят по-разному? Спрайт, Кинго, Фастос и Гильгамеш звучат несколько по-американски (актеры Кумаил Нанджиани и Дон Ли родились в других странах, но позже переехали в США), у Джека мексиканский акцент, Серси и Тена кажутся британцами, Друиг ирландским и Икарис Похоже на шотландское.

Помимо настоящей радуги английских диалектов, Маккэри использует американский язык жестов. Язык жестов, например разговорный язык, акценты и «акценты», А актриса Лорен Ридлофф использует американский вариант, в отличие от других языков, таких как британский язык жестов.

Почему это важно? Из всех этих актеров только один — Анджелина Джоли в роли Тены — задает тон. Остальные персонажи естественно выглядят как актеры, которые их играют. Это большое дело для MCU и свидетельство естественного подхода Чжао к кинопроизводству. Актеры, которые делали акценты на предыдущих ролях — например, Ричард Мэдден и Кит Харингтон, перешли на северноанглийский акцент на игра престолов Им разрешено выражать себя вечность.

Чудо и акценты: история

Два всеамериканских чемпиона (оба британцы) Студия Marvel

Было бы преуменьшением описать отношения Marvel с акцентами актеров со сложностью. Для некоторых персонажей акценты вообще не имеют значения. Например, «Черная вдова» всегда была американским акцентом. Черная вдова Он, кажется, объясняет это тем, что Наташа Романофф из Скарлетт Йоханссон провела детство в Штатах. Но эта логика не работает, когда у ее «сестры» Елены (Флоренс Бо) сильный русский акцент, как и у всех других персонажей по соседству с Красной комнатой.

У других персонажей есть особые акценты. Многие актеры в Черная пантера Переняв влияние Южной Африки, несмотря на то, что они американцы или британцы, Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч отправились по всей Америке, чтобы сыграть Человека-паука и Доктора Стрэнджа, несмотря на то, что оба актера были британцами. Даже австралиец Крис Хемсворт играет Тора с широким британским акцентом. Даже Ванда признает, что ее акцент исчез. WandaVision.

Затем есть самая неприятная категория акцентов MCU: космические акценты. По словам Карен Гиллан, оригинал стражи Галактики Скрин-тест на туманность Появился ее оригинальный шотландский акцент. Режиссер Джеймс Ганн посоветовал ей переключиться на американский акцент, что и делает финальный фильм.

Почему это происходит? Почему у инопланетян, которые не должны говорить по-английски, есть американский акцент? Если недоверие можно приостановить настолько, чтобы купить мир с супергероями и инопланетными злодеями, его можно приостановить настолько, чтобы поверить в чуждый шотландский акцент.

вечность Она верит, что ее аудитория не задается вопросом, почему ее персонажи выглядят иначе; После первого удивления, услышав это, вы на самом деле ничего не замечаете. То есть до конца.

Проблема Гарри Стайлса

У Гарри Стайлса есть актерский опыт, но не такой. Фотографии Warner Bros.

Да, пора поговорить о поп-звезде в номере. вечностьСцена после титров показала Гарри Стайлса в роли Старфокса, также известного как Эрос, одноклассника Вечного и брата Таноса. То, что Стайлс появился в фильме, было огромным сюрпризом, но неудивительно, что случилось, когда он открыл рот.

Позволив целому фильму британских актеров сосуществовать с американскими актерами без каких-либо объяснений, Старфокс оказывается американцем. Стайлс недавно стал актером, поэтому сделать его одним из немногих выдающихся Вечных — это … непонятный выбор. Он и раньше делал американские акценты, во время своего пребывания в гостях. Субботняя ночная жизньЭто было не совсем убедительно. Так зачем делать его американским?

Если версия Starfox из MCU является братом Таноса, как давно ходят слухи, он может быть американцем, чтобы соответствовать акценту Джоша Бролина. Но даже эта интерпретация не выдерживает критики, потому что диалекты Вечных довольно обширны.

Надеюсь, акцент Старфокса эффективно связан с еще не появившимся фоном персонажа. Мог ли Старфокс быть американцем, потому что он провел время на Земле и живет в Америке? Есть ли у него какая-то особая любовь к боевикам и моделирует ли он своего персонажа по образцам голливудских звезд? Мы надеемся увидеть персонажа, с которым будут считаться в будущих выступлениях с Вечными.