Где ваше электронное письмо с предварительным заказом Steam Deck? Valve объясняет

Игровой ноутбук Valve от 400 долларов и выше Steam платформа Сегодня утром он поступил в продажу… но вы, наверное, не получили письма от Valve? я не… Как теперь объяснила Valve, это потому, что они выходят небольшими партиями, а не за один раз; Следующая партия прибудет не раньше понедельника, 7 марта; Затем они выходят еженедельными партиями каждый понедельник, предположительно в течение июня.

У вас была бронь на первый квартал 2022 года? Вы должны увидеть свое письмо к концу марта. Второй квартал 2022 года? Они начнутся в апреле, когда я надеюсь получить то, что у меня есть с тех пор, как я заказал в первый день (но кто знает, В то утро сайт бронирования столкнулся с большими проблемами.).

И если в бронировании написано «после второго квартала 2022 года», Valve говорит, что следите за новостями, «скоро будут новости». Может быть, это означает, что они перестанут взимать еженедельную плату в этот момент? Valve Q3 обычно проходит с июля по сентябрь.

Хорошие новости: Valve не отправит вам приглашение до тех пор, пока ваше устройство не будет готово к отправке, у вас будет 72 часа, чтобы совершить покупку, ваш сбор за бронирование в размере 5 долларов США засчитывается в счет продажи, и вам не нужно ничего платить. доплата за доставку — она включена. Однако вам нужно будет определить, заинтересованы ли вы в том, чтобы стать первопроходцем. Как я объясняю в Мой отзыв о Steam DeckПо сути, это игровая консоль с ранним доступом.

У вас есть еще вопросы о Steam Deck, которые не были рассмотрены в обзорах? Свяжитесь со мной по адресу [email protected], и я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы на следующей неделе.