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Где вы раньше видели актера Harper’s Aubrey Plaza?

6 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

белый лотос Официально вернувшийся ко второму сезону, последнее шоу HBO привлекает поклонников Совершенно новый состав персонажей следовать. Среди них Харпер Спиллер, адвокат по трудоустройству, приехавшая в Италию со своим бойфрендом и друзьями. Харпер на самом деле не ладит со своими беспечными сверстниками, что сразу же привлечет внимание зрителей. Поклонники могут также узнать актрису Harper, Обри Плазу, где-то еще — так где же они могли видеть ее раньше? белый лотос сезон 2?

Актер Обри Плаза играет Харпера Спиллера во втором сезоне сериала «Белый лотос».

Обри Плаза в роли Харпера Спиллера Фабио Ловино / HBO

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