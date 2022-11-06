Где вы раньше видели актера Harper’s Aubrey Plaza?

белый лотос Официально вернувшийся ко второму сезону, последнее шоу HBO привлекает поклонников Совершенно новый состав персонажей следовать. Среди них Харпер Спиллер, адвокат по трудоустройству, приехавшая в Италию со своим бойфрендом и друзьями. Харпер на самом деле не ладит со своими беспечными сверстниками, что сразу же привлечет внимание зрителей. Поклонники могут также узнать актрису Harper, Обри Плазу, где-то еще — так где же они могли видеть ее раньше? белый лотос сезон 2?

Актер Обри Плаза играет Харпера Спиллера во втором сезоне сериала «Белый лотос».

Обри Плаза в роли Харпера Спиллера Фабио Ловино / HBO

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белый лотос Появился второй сезон 30 октября мы представляем еще один убийственный отпуск на курорте «Белый лотос» — и еще один набор персонажей, многие из которых имеют тот же уровень привилегий, что и в их первом приключении. Мы не могли ожидать ничего меньшего от этого высококлассного места для отдыха. Несомненно, правомерность новичков и их отстраненность от проблем мира будут раздражать зрителей, даже если эти вещи их забавляют.

Харпер Спиллер тоже выглядит сбитой с толку этими персонажами в белый лотос Во втором сезоне актриса Обри Плаза легко изображает свое недовольство. Конечно, Плаза и раньше играла реальных (а иногда и конфликтных) персонажей. Итак, где поклонники могут познакомиться с ней?

Где ты раньше видел Обри Плазу?

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У актера Обри Плазы было много примечательных ролей до него. белый лотос Второй сезон, но самая известная часть это Из Парки и курорты. Она сыграла Плазу Эйприл Ладгейт в сериале NBC, который длился семь сезонов. Эйприл обычно высмеивает окружающих, поэтому презрение Плазы к отдыхающим может показаться знакомым. белый лотос непрерывный.

Плаза также снялась в нескольких популярных фильмах, в том числе в Hulu. счастливый сезонгде она играла Райли, и Ингрид идет на запад, где она воплотила в жизнь имя Ингрид. Кроме того, она снялась в роли режиссера Элисон в черный медведь Он сыграл роль Джули Пауэрс в Скотт Пилигрим против Мира.

Наконец, Plaza озвучила такие продукты, как университет монстров И Легенда о Корре. Поэтому, даже если зрители не узнают актрису, она может показаться знакомой.

И белый лотос Это может стать одной из других известных ролей Плазы. Ведь сериал произвел огромное впечатление в свой первый сезон. Кроме того, Харпер из Plaza обещает быть голосом разума, когда начнется последняя прогулка.

Харпер может быть одним из самых симпатичных персонажей во втором сезоне «Белого лотоса».

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сразу после 1 серия белый лотос сезон 2Вероятно, еще слишком рано говорить, что персонаж Обри Плазы, Харпер, является одним из самых привлекательных. Тем не менее, это кажется правильным, поскольку премьера поставила ее против менее известных персонажей, таких как Кэмерон (Тео Джеймс) и Дафна (Меган Фэйи).

Конечно, правление Харпера могло зайти слишком далеко на другой конец спектра, превратившись в его собственную элиту. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли она такой же сомнительной, как и остальные новички. На данный момент мы болеем за это. Зрители могут продолжать наблюдать за выступлением Плазы в начале второго сезона.

Новые эпизоды белый лотос Второй сезон выходит в эфир на HBO каждое воскресенье в 21:00 по восточному/тихоокеанскому времени, а также выходит на HBO Max в 21:00 по восточному/18:00 по тихоокеанскому времени.

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