Где купить AMD RX 6600 XT в Великобритании и США • Eurogamer.net

Новая видеокарта AMD RX 6600 XT выпущена сегодня, а дата выпуска карты – 11 августа. 13:00 BST (9:00 EST) время выпуска. Наш обзор RX 6600 XT показывает, что обещание AMD о стабильной производительности 1080p при цене 379 долларов / 329 фунтов стерлингов было выполнено, поэтому ожидайте большого спроса. Сейчас практически невозможно найти новые графические процессоры по хорошей цене, но если вы вовремя перейдете по ссылкам ниже, у вас все еще есть шанс приобрести блестящий новый RX 6600 XT в США или Великобритании. Мы связали обе предварительно созданные системы с самими карточками, поэтому рассмотрите возможность проверки обеих категорий.





Ответы AMD Radeon RX 6600 XT Что это? Эта игровая видеокарта 1080p заменяет RX 5600 XT.

Эта игровая видеокарта 1080p заменяет RX 5600 XT. Когда выйдет? 11 августа в 13:00 по Гринвичу (9:00 по восточноевропейскому времени)

11 августа в 13:00 по Гринвичу (9:00 по восточноевропейскому времени) Сколько это стоит? Цены начинаются от 329 фунтов стерлингов / 379 долларов США.

Так почему же эту карту так ждут? Проще говоря, он привносит усовершенствования в высокопроизводительные графические процессоры AMD Big Navi, такие как RX 6900 XT, по цене начального уровня, ориентируясь на высокую частоту обновления 1080p, которая является одной из самых популярных новых покупок. RX 6600 XT также является разумно ориентированным на будущее благодаря поддержке HDMI 2.1 и 8 ГБ видеопамяти и возможностям RT. Он также немного дешевле, чем у конкурента Nvidia RTX 3060 Ti, который, по общему признанию, работает лучше во многих играх, но его все еще трудно найти.

Хотя партнеры AMD, несомненно, подготовили к продаже тысячи карт, а меньший размер графического процессора означает, что из того же количества кремния можно сделать больше карт, мы по-прежнему ожидаем, что спрос будет огромным, и поэтому эти видеокарты должны быстро распродаться. .

Где купить RX 6600 XT в Великобритании? Вы можете купить RX 6600 XT в большом количестве розничных продавцов в США и Великобритании, которые мы обобщили в простой в использовании таблице ниже. Акции уже быстро распродаются, поэтому подумайте о том, чтобы обратиться ко второму или даже третьему продавцу, если вы не можете сделать заказ в обычном месте. Обратите внимание, что некоторые из перечисленных ниже магазинов еще не предлагали свои классы RX 6600 XT вживую, поэтому, если ссылка не работает, вы можете быть немного раньше – или немного поздно! Попробуйте обратиться к другому продавцу или найдите RX 6600 XT 8GB в строке поиска продавца в качестве альтернативы. Карты производятся Asus, XFX, PowerColor, MSI, Gigabyte и ASRock.

Где купить RX 6600 XT в США? RX 6600 XT доступен во многих универмагах, которые мы обобщили в простой в использовании таблице ниже. Акции распродаются быстро, поэтому проверяйте все доступные ссылки, а не только пару любимых магазинов. Скорее всего, большинство магазинов будут распроданы в течение нескольких минут, но если немного удачи и терпения, мы в конечном итоге сможем вас зацепить!

Насколько быстр RX 6600 XT? RX 6600 XT, как правило, быстрее, чем RX 5700 XT, но при этом стоит дешевле, Fire RRP против Fire RRP, на основе нашего тестирования в 1080p, 1440p и 4K. По сравнению с RX 6700 XT, RX 6600 XT обеспечивает около 83 процентов производительности 1080p за XXX цены, хотя это сужается в играх с ограниченным процессором и масштабируется для более высоких разрешений. От более старой видеокарты GTX 1060 или RX 580 частота кадров обычно увеличивается примерно вдвое, хотя это меняется от игры к игре. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с RX 6600 XT مراجعة Обзор. READ Планы украденного MacBook Pro подтверждают планы Apple добавить больше портов и удалить Touch Bar Ближайшими конкурентами AMD RX 6600 XT являются RTX 3060 и RTX 3060 Ti, которые по-прежнему сложно найти на розничном рынке. RX 6600 XT обычно находится между RTX 3060 и 3060 Ti с точки зрения производительности и обычно приближается к 3060 Ti. Он также лучше всего работает с 1080p, уступая при более высоких разрешениях, особенно 4K. Карта, как и другие модели Big Navi, может запускать игры с RT, но по производительности обычно уступает RTX-картам Nvidia первого поколения. Этот контент размещен на внешней платформе, которая будет отображать его только в том случае, если вы примете целевые файлы cookie. Пожалуйста, включите файлы cookie для их просмотра.

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Сколько стоит RX 6600 XT? Официальный представитель AMD рекомендовал, чтобы розничные цены на RX 6600 XT начинались с 379 долларов США / 329 фунтов стерлингов. Это может увеличиваться в зависимости от розничного продавца и спецификаций карты, поскольку пользовательские версии от других партнеров могут получить некоторый заводской разгон для повышения производительности или большего количества портов или других надстроек. Конечно, на текущем рынке видеокарты можно считать выгодной сделкой, даже если она составляет около 100 фунтов стерлингов / 100 долларов США! Пока цены не учитывались так ужасно, хотя это может быть возможностью в ближайшие дни и недели, прежде чем предложение догонит спрос.

Доступны ли готовые настольные ПК RX 6600 XT в Великобритании? Есть несколько розничных продавцов в Великобритании и США с доступными видеокартами RX 6600 XT, которые построят для вас настольный компьютер RX 6600 XT. Вы платите надбавку за франшизу, но это по-прежнему отличный вариант для тех, у кого нет времени или желания строить для себя, или кто не может найти отдельную карту – большинство розничных продавцов предпочли бы вместо этого продавать полную систему. . Только от GPU. READ Roku делает шаги, чтобы представить оригинальный контент

Доступны ли готовые настольные компьютеры RX 6600 XT в США? Есть несколько американских системных интеграторов, которые могут позаботиться о тяжелой работе по созданию высококлассного игрового устройства и доставить его к вам. Вот некоторые из наших абсолютных фаворитов.