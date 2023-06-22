Где купить Pikmin 1+2 на Switch — физическое издание и цифровые скидки

В июне 2023 года Nintendo анонсировала и сразу же выпустила Pikmin 1 и Pikmin 2 на Switch. Игры можно приобрести по отдельности в виде цифрового пакета. вместе В цифровой форме или в виде объединенного физического релиза, который выйдет в конце этого года. Это много вариантов.

Чтобы помочь вам, мы рассмотрим цены и доступность всех этих возможностей на этой странице, а также посоветуем самые дешевые способы получить обе игры. готовый? Давайте копнем глубже.

На этой странице: Купите Pikmin 1 + 2 Physical Edition при переходе Пикмин 1 и 2 цифровые варианты

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Купите Pikmin 1 + 2 Physical Edition при переходе

Пожалуй, самый очевидный вариант — физическая версия. Физический релиз состоится 22 сентября 2023 года и будет включать в себя обе игры на картридже, что делает его очевидным выбором для коллекционеров и хорошим выбором для всех, кто хочет владеть обеими играми.

Здесь вы можете предварительно заказать копию (включая очень заманчивую раннюю скидку для тех, кто в Великобритании):

США и Канада

Великобритания

Пикмин 1 и 2 цифровые варианты

Если вы предпочитаете владеть играми в цифровом виде, вот ваши варианты:

независимый

Если вам просто нужна одна из двух игр — Pikmin 1 или Pikmin 2 — вы можете найти их в виде отдельных версий в интернет-магазине Switch за 29,99 долларов США / 24,99 фунтов стерлингов.

цифровой пакет

Цифровой комплект, содержащий обе игры, также доступен в интернет-магазине по цене 49,99 долларов США / 39,99 фунтов стерлингов. Это гораздо более выгодно с точки зрения затрат, чем покупка обеих отдельных игр, поэтому, если вы хотите обе, обязательно изучите этот вариант.

Самый дешевый способ играть

Как видите, цифровой пакет — лучший способ (если выше не указаны какие-либо физические скидки), но на самом деле вы можете получить обе игры дешевле, получив несколько кредитов Switch eShop со скидкой, чтобы использовать их для покупки.

Пакет стоит 49,99 долларов в США, поэтому, если вы получите купон в интернет-магазине на 50 долларов на скидку 5%, используя код НЖИЗНЬ5Вы фактически получите еще 5% от уже сниженной цены пакета.

В Великобритании пакет стоит 39,99 фунтов стерлингов, поэтому британские читатели могут либо побаловать себя ваучером на 50 фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы, либо вы можете получить ваучер на 15 фунтов стерлингов и, если быть точным, 25 фунтов стерлингов. Опять же, код НЖИЗНЬ5 Вы получаете скидку 5%, что сэкономит вам немного денег.