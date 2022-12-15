Где сейчас семья Литвиненко? Вдова Марина и сын Анатолий работают над мемуарами

В 2006 году мир потрясло отравление и убийство Александра Литвиненко — критика президента России Владимира Путина. 1 ноября того же года бывший сотрудник ФСБ России был отравлен полонием-210 двумя бывшими агентами КГБ, а 23 ноября скончался. больница. Он сказал: «Я хочу, чтобы мир увидел, что они сделали со мной». Теперь Эй Джей Драма ITV с Дэвидом Теннантом в главной роли. Вернется к его сокрушительному убийству. Предыдущий доктор Кто Звезду сыграет Александр Литвиненко, а российско-американская актриса Маргарита Левева сыграет его вдову Марию. Но где сейчас семья Литвиненко? А что сейчас делает его вдова?

После смерти Литвиненко в 2006 году Марина вместе с российским биологом Александром Гольдфарбом и активным критиком Путина Борисом Березовским создала некоммерческую организацию «Фонд справедливости Литвиненко». Кампания за справедливость После того, как ее мужа убили. В 2016 году Верховный суд после десяти лет борьбы за гражданское правосудие пришел к выводу, что Литвиненко «скорее всего» был убит двумя агентами ФСБ, Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, по приказу Путина. В прошлом году Европейский суд по правам человека также вынес решение по делу об убийстве, придя к выводу, что существуют «убедительные доказательства prima facie» того, что Литвиненко был убит двумя бывшими солдатами.

Сейчас Мария живет на западе Лондона со своим сыном. Первоначально Литвинекос бежал в Лондон в 2000 году и получил политическое убежище после того, как публично обвинил начальство Александра в коррупции и заказал убийство. Сейчас 28-летний сын Александра, Анатолий, уволился с работы помощником юриста и прошел курс компьютерного кодирования. телеграф. Ему было всего 12 лет, когда его отец был убит, и он навестил Александра в больнице Университетского колледжа, когда тот умирал.

Анатолий определенно был травмирован смертью отца. Мария сказала Дейли Телеграф в апреле 2022 года: «Но он очень защищал то, что чувствовал внутри. Он не плакал, и только когда стал старше, он начал говорить об этом». Теперь Мария и ее сын планируют начать работу над совместными мемуарами об Александре и его убийстве. «Когда мы вместе напишем эти мемуары, — сказала она, — будет интересно, возможно, впервые услышать его чувства по поводу того, что произошло, с его точки зрения».

Вдова Александра до сих пор очень критично относится к президенту России, говоря, что ее цель в жизни — добиться этого Живи дольше, чем Путини однажды я увижу, как его судят за военные преступления и убийство моего мужа». вести опустошительные войны, если его не остановить.

«Он пытался спасти не только свою странуРоссия, не только его семья, мы, но и мир метро. В статье, которую он написал в 2006 году, всего за несколько дней до смертельного отравления, Саша [Alexander] Он писал: «Если не остановить этого монстра, он начнет войну и погибнут миллионы людей». Теперь, наконец, это происходит», — сказал он, имея в виду продолжающееся вторжение России в Украину.

Марина говорит, что в Лондоне ее часто останавливают сторонники. Она сказала: «Я очень закрытый человек». телеграф«И я всегда очень удивляюсь, когда люди узнают меня на улице, хотя они всегда такие вежливые и щедрые. То, что я делаю на публике, я делаю для своего мужа, но это просто не происходит естественным образом».